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Копенгаген - Галатасарай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Копенгаген - Галатасарай: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Lars Ronbog / FrontZoneSport
Победитель этого противостояния выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Борьба за историческое достижение.
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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 12-го декабря, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.
Групповой этап Лиги Чемпионов
Группа А, 6 тур
"Копенгаген" 22:00 "Галатасарай"
12 декабря, 22:00. "Паркен" (Копенгаген)
Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 4
Трансляція матчу Копенгаген - ГалатасарайСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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