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Копенгаген - Галатасарай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Копенгаген - Галатасарай: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Копенгаген - Галатасарай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Lars Ronbog / FrontZoneSport

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Победитель этого противостояния выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Борьба за историческое достижение.

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Матч Лиги чемпионов состоится во вторник, 12-го декабря, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Групповой этап Лиги Чемпионов

Группа А, 6 тур

"Копенгаген" 22:00 "Галатасарай"

12 декабря, 22:00. "Паркен" (Копенгаген)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

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Трансляція матчу Копенгаген - Галатасарай
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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