Здесь будет играть Шахтер. Пять легендарных игр, которые видел Драгау

Не секрет, что "Порту" считается фаворитом в матче с "Шахтером". Возможно, кому-то это неприятно, но от правды никуда не деться – португальцы находятся в лучшем турнирном положении и для выхода в плей-офф могут удовлетвориться ничьей.

"Горнякам" придется прыгнуть выше головы и выдержать психологическое давление – в частности, со стороны трибун "Драгау". Стадион, презентованный 16-го ноября 2003-го, не так давно отпраздновал двадцатилетие, но за относительно небольшой срок заработал репутацию знакового.

Чтобы вы в этом убедились, предлагаем вспомнить несколько поединков, ставших визитной карточкой арены.

Появление будущей легенды

16 ноября 2003 года. Товарищеская игра

"Порту" – "Барселона" 2:0

"Товарняк" против "Барсы" – что здесь может быть интересное? Во-первых, "Драгау" был максимально заполнен (52 тысячи зрителей – рекорд все еще не повторен), во-вторых, на 74 минуте Франк Райкард задействовал некоего Лионеля Месси. 16-летний аргентинец дебютировал за "сине-гранатовых" и показал, что обладает незаурядным талантом – сразу почувствовал Роналдиньо и имел момент с выходом один на один.

Реализовать не удалось, однако все заметили юную звездочку "Барселоны" – через каких-то два-три сезона она подтвердит потенциал, а затем превратится в голевую машину.

Послушаем Лео: "Я был счастлив, но также очень нервничал – надо было не упустить время, которое мне дали. У меня действительно был хороший шанс против вратаря, но я им не воспользовался. Помню, после игры ко мне подошел Франк Райкард и сказал: "Ты упустил хорошую возможность".

???? Once upon a time ...



... a 16-year-old boy wonder made his Barça debut in a friendly.



This was #Messi, #OnThisDay in 2003 ???? pic.twitter.com/kLjdnS2E7J — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 16, 2020

Не страшно – в дальнейшем Месси все наверстает и заслуженно станет кумиром для нескольких поколений. Куча наград, среди которых восемь "Золотых мячей", появились не на пустом месте.

Полноценное восхождение Жозе Моуринью

25 февраля 2004 года. 1/8-я Лиги чемпионов

"Порту" – "Манчестер Юнайтед" 2:1

За два с половиной года, проведенные в "Порту", Жозе Моуринью произвел невиданный фурор. В 2003-м Особенный отпраздновал победу в Кубке УЕФА, а с наступлением розыгрыша 2003/04 взялся за Лигу чемпионов.

В осенней части "драконы" финишировали вторыми, а на 1/8-й переехали со старенького "Анташа" на "Драгау". Готовился большой перформанс (судьбой жребия выпал "Манчестер Юнайтед") – Жозе и сэр Алекс Фергюсон дали старт знаменитому противостоянию, которое впоследствии перенеслось на просторы АПЛ.

"Манкунианцы" наведались в полном боевом составе и уже на 14-й минуте распечатали владения Витора Баи – Пол Скоулз нанес пушечный выстрел, вратарь среагировал, но на добивание выскочил Куинтон Форчун.

Стоит подчеркнуть, что хозяева достаточно оперативно пришли в себя и в середине первого тайма восстановили паритет. Это был год, когда в "рамке" англичан стоял Тим Ховард – неплохой, но все же нестабильный голкипер; во встрече с "Порту" он совершил добротные сейвы, однако в итоге не справился с бешеным прессингом.

Бенни Маккарти понравился в тогдашней еврокубковой кампании – забил "Марселю", положил дубль "Партизану" и столько же – "красным дьяволам" (а если забежать несколько вперед, то и на "Олд Траффорд" записал в актив ассист, который вывел португальцев в четвертьфинал).

Второй раз Ховард пропустил на 79 минуте – Бенни откликнулся на навес Нуно Валенте и головой попал под перекладину. "Драгау" взорвался в экстазе – болельщики еще не догадывались, что в мае 2004-го Моуринью привезет на стадион желанный "ушастый" кубок.

9⃣ Porto hero Benni McCarthy scored a super double against Manchester United in 2004, including this towering header! @bennimccarthy17 | @FCPorto | #UCL pic.twitter.com/NLuIgcj6Jo — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 24, 2021

Репетиция финала домашнего Евро

12 июня 2004 года. Групповой этап Евро-2004

Португалия – Греция 1:2

Кто только не плевался от того факта, что в 2004-м кубок Европы достался Греции. Фанаты жаждали увидеть красивый футбол, а взамен выиграла сборная, пропагандировавшая так называемый "автобус". В то же время необходимо признать действенность и сложность такой тактики – не каждый сможет настолько слаженно и качественно обороняться, терпеть и ждать собственного опасного момента.

Когда Португалия и Греция пересеклись в матче-открытии, никто не подозревал, что "эллины" будут выступать в такой манере на протяжении всей дистанции и, как следствие, торжествуют. Стартовый проигрыш Луиса Фелипе Сколари вызвал беспокойство в прессе, однако был воспринят, как банальное недоразумение – ну, потом наверстаем. Разве не бывает сенсаций?

???? ON THIS DAY: 2004 ????????



Greece began their EURO 2004 journey with a stunning win against the hosts Portugal 1-2 on the first Matchday of the Group Stages ????



⚽ 7' Karagounis ????

⚽ 51' Basinas ????pic.twitter.com/DzHCQFx4pM — Hellas Football (@HellasFooty) June 12, 2022

Подопечные Отто Рехагеля создали угрозу ударами издали, надеялись на стандартные положения и добились своего в дебюте усилиями Йоргоса Карагуниса. После перерыва счет был увеличен – Криштиану Роналду завалил в штрафной Юркаса Сейтаридиса, а Ангелос Басинас безупречно реализовал пенальти.

Призрачную надежду на камбэк подарил тот же Криштиану – Португалия много била (особенно Деку) и отквитала один мяч на 90+. Вингер "Манчестер Юнайтед" выполнил фирменный прыжок и радостно подмигнул "Драгау" – через несколько недель он будет рыдать на "Эштадиу да Луж".

Эксперимент УЕФА и еще одна международная награда в руках Роналду

9 июня 2019 года. Финал Лиги наций-2019

Португалия – Нидерланды 1:0

К Лиге наций можно относиться по-разному. Команды, преимущественно с приставкой "топ", ее откровенно недолюбливают, поскольку турнир и так перегружает насыщенный календарь. Некоторые же видят реальный шанс, чтобы именно таким образом попасть на международный форум – как вот сейчас Украина будет спорить с Боснией и Герцеговиной за путевку на Евро-2024.

Как бы там ни было, ЛН существует, со своими правилами и форматом. И в 2019-м прошел первый финал соревнования – в Дивизионе А определились четыре лучших представителя своих групп (Португалия, Нидерланды, Швейцария и Англия), которые сформировали плей-офф.

???? #OnThisDay in 2019



Cristiano Ronaldo captained Portugal to the Nations League title ???? pic.twitter.com/n8csX98ebJ — GOAL (@goal) June 9, 2020

"Драгау" получил один из полуфиналов и решающий поединок (другая встреча 1/2-й и за третье место были организованы на "Афонсу Энрикеши" в городе Гимарайнш). Не видим смысла подробно обсуждать матч Португалии и Швейцарии, где Криштиану Роналду деклассировал соперника хет-триком, поэтому сразу перенесемся к 9-у июня.

Хозяева предложили немало интересных комбинаций с претензией на взятие ворот и отлично прессинговали (заметим, что Нидерланды защищались очень грамотно, поэтому продержались до середины второго тайма). На 60 минуте Гонсалу Гуедеш среагировал на передачу Бернарду Силвы и хлестким ударом пробил в правый угол – Силлессен подкорректировал траекторию мяча, но тот залетел в сетку.

После радостный Роналду позировал с кубком – к статусу чемпиона Европы добавился еще один.

Давид бьет Голиафа, серьезная ошибка украинца

29 мая 2021 года. Финал Лиги чемпионов-2021

"Манчестер Сити" – "Челси" 0:1

Сегодня хватает болельщиков "Челси", которые до сих пор скучают по временам Томаса Тухеля. Немец принял команду, попавшую в кризис из-за неопытности Фрэнка Лэмпарда, и за полгода выдал мастер-класс.

"Аристократы" не поразили красивым футболом, однако прагматизм, привитый коучем, помог продвинуться на всех возможных фронтах. Особенно в Лиге чемпионов – на пути к "Драгау" за бортом остались "Атлетико", "Порту" и "Реал".

Впрочем, даже такой прогресс мерк на фоне успехов "Манчестер Сити" – многие справедливо полагали, что Пеп Гвардиола достаточно непринужденно возьмет очередной трофей. По ходу сезона 2020/21 "горожане" выиграли Кубок английской лиги, убедительно триумфовали в АПЛ, "Челси" же еле протиснулся в четверку лучших, опередив "Лестер" на один зачетный пункт. И не так произошло, как предполагалось.

Несмотря на то, что "голубая луна" лучше контролировала мяч, она не сумела опередить конкурента по многим ключевым компонентам. Лондонцы создали больше потенциально опасных моментов, лучше действовали в обороне (и это при досадной травме Тиагу Силвы) и, в конце концов, закономерно открыли счет.

Жаль, что это произошло из-за коллективной ошибки, частью которой стал Зинченко – в результате провала в полузащите Мейсон Маунт отдал роскошную разрезную передачу на Кая Хавертца, тот оторвался от Саши и спокойно разобрался с Эдерсоном.

Что ж, в тот день "Драгау" увидел верховенство взвешенности над красотой. Ничего-ничего, свою ЛЧ с "Ман Сити" Пеп еще возьмет.