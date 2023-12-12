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Црвена Звезда - Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Увидим ли мы 6 побед в 6 матчах от "горожан"?
Getty Images / Global Images Ukraine
Все команды этого квартета уже решили свою судьбу накануне, последний тур становится лишь формальностью, главной интригой которой остается то, сможет ли команда Гвардиолы выиграть 6 матчей из 6. Или мы увидим что-то интересное от "Црвены Звезды", которая на прощание громко хлопнет дверью.
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в среду, 13 декабря
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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