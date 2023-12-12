Црвена Звезда - Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Все команды этого квартета уже решили свою судьбу накануне, последний тур становится лишь формальностью, главной интригой которой остается то, сможет ли команда Гвардиолы выиграть 6 матчей из 6. Или мы увидим что-то интересное от "Црвены Звезды", которая на прощание громко хлопнет дверью.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в среду, 13 декабря

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