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Тен Хаг: Варан – опытный футболист, поэтому он будет играть против мюнхенской Баварии
Главный тренер МЮ высказался о французском защитнике
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о французском защитнике Рафаэле Варане, сделал он это перед матчем Лиги Чемпионов против "Баварии".
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"Вы же видите, что сегодня мы должны обороняться. Варан – опытный футболист, поэтому он будет играть против мюнхенской "Баварии", поскольку нам нужно очень сильно защищаться", - цитирует главного тренера Фабрицио Романо.
Отметим, что в этом сезоне Рафаэль сыграл 12 матчей и забил 1 гол.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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