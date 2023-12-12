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Тен Хаг: Варан – опытный футболист, поэтому он будет играть против мюнхенской Баварии

Лига Чемпионов
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Главный тренер МЮ высказался о французском защитнике

Тен Хаг: Варан – опытный футболист, поэтому он будет играть против мюнхенской Баварии

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о французском защитнике Рафаэле Варане, сделал он это перед матчем Лиги Чемпионов против "Баварии".

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"Вы же видите, что сегодня мы должны обороняться. Варан – опытный футболист, поэтому он будет играть против мюнхенской "Баварии", поскольку нам нужно очень сильно защищаться", - цитирует главного тренера Фабрицио Романо.

Отметим, что в этом сезоне Рафаэль сыграл 12 матчей и забил 1 гол.

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Бавария (Мюнхен) Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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