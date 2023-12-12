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Все в ЛЕ благодарны французам. Ланс - Севилья 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: https://twitter.com/SevillaFC
В понедельник, 12 декабря, состоялся матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов, "Ланс" сыграл против "Севильи".
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В первом тайме обе команды не создали ни одного момента, но после перерыва на 63' минуте хозяева поля получили право пробить 11-метровый удар, который реализовывал Франковский.
Благодаря этой победе "Ланс" занял третье место в группе В, а "Севилья" оказалась на последней позиции.
Ланс - Севилья 2:1
Голы: Франковский 63' (П), Рамос 79' (П), Фульгини 90+6'
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