Все в ЛЕ благодарны французам. Ланс - Севилья 2:1. Видео голов и обзор матча

В понедельник, 12 декабря, состоялся матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов, "Ланс" сыграл против "Севильи".

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В первом тайме обе команды не создали ни одного момента, но после перерыва на 63' минуте хозяева поля получили право пробить 11-метровый удар, который реализовывал Франковский.

Благодаря этой победе "Ланс" занял третье место в группе В, а "Севилья" оказалась на последней позиции.

Ланс - Севилья 2:1

Голы: Франковский 63' (П), Рамос 79' (П), Фульгини 90+6'