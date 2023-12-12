ЛЧ. Реал Сосьедад выигрывает группу благодаря тошнотворной ничьей с Интером

Лига Чемпионов. Группа D. Шестой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Реал Сосьедад" 0:0

"Интер": Зоммер, Дармиан, Ачерби, Аугусто, Куадрадо, Чалханоглу (Асллани 82), Фраттези (Барелла 65), Мхитарян, Димарко (Бастони 77), Алексис Санчес (Лаутаро Мартинес 65), Тюрам (Арнаутович 65)

"Реал Сосьедад": Ремиро, Х. Траоре, Субелдия (Элустондо 77), Ле Норман, Муньос (Тирни 86), Субименди, Мерино, Захарян (Магунселайя 77), Оярсабаль, Кубо (Карлос Фернандес 86), Садик (Туррьентес 60)

Предупреждения: Лаутаро Мартинес 75 - Субелдия 21, Захарян 44, Кубо 76, Элустондо 85

Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)

"Интер" и "Реал Сосьедад" в хорошей форме, в хорошем настроении, играют большей частью в хороший футбол. Во всех турнирах потерпели лишь одно поражение на двоих в предыдущих 25-ти матчах. Место в 1/8 финала Лиги Чемпионов обеспечили еще после четырех туров. Но когда встретились в матче за первое место в группе - выдали совершенно тошнотворную игру, заставляющую жалеть о потерянном времени.

Перед матчем Симоне Индзаги говорил о престиже победы в группе, о гордости финалиста и жеребьевке 1/8 финала. Но взял и усадил лучшего бомбардира Лаутаро Мартинеса, лучшего опорника Николо Бареллу и лучшего защитника Алессандро Бастони в запас. Он больше думал о выездном матче против "Лацио" в лиге. Ну а Иманол Альгуасиль приехал за ничьей. Хотя перед матчем заверял, что будет искать лишь победу.

На 35-ой минуте УЕФА показал процент владения мячом "Ла Реалом". Восемьдесят. Специально пишу буквами. При этом счет по ударам по воротам был всего 2:2 без попаданий в створ. Впервые попал Димарко на 44-ой минуте. Удобно для Ремиро. В концовке тайма "Интер" активизировался, провел несколько неплохих атак. Но ничего похожего на уровень 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Второй тайм хозяева начали неплохо. Наконец-то высоко прессинговали. Фраттези даже перехватил во вратарской. Но мяч скакал слишком высоко и полетел выше. Да и гости минуте к 60-ой успокоили игру и до последних минут выглядели лучше соперника. Подводила точность ударов. Оярсабаля в итоге отчаянно заблокировали в метрах от ворот. Удар Мартинеса слета в контратаке хозяев прошел выше.

В одном из эпизодов Кубо прорвался и упал в штрафной, обманув тем самым арбитра. Но ВАР позвал его к монитору моментально. Явная симуляция. В концовке же "Интер" изобразил финальный штурм, но не обманул этим никого. Разве что Лаутаро слета чуть не попал с острого угла.

"Реал Сосьедад" выигрывает группу Лиги Чемпионов впервые в своей истории. Сделав это благодаря лучшей разнице мячей - 7:2 против 8:5. Выигрывает заслуженно, поскольку в целом в турнире выглядел интереснее, ярче, да и собраннее, чем "Интер". В том числе и в обоих очных матчах. Впрочем, все команды со вторых мест будут желать получить в соперники по 1/8 финала именно басков.

А "Интер"? Он даже не выиграл в группе ни одного матча с разницей более одного мяча. Большего, чем второе место, он не заслужил. Тем более - в свете такого отношения к сегодняшнему матчу. И, если получит в 1/8 финала сильного соперника - будет пенять лишь на себя. С другой стороны, в предыдущем сезоне он также не выиграл свою группу, но в итоге играл в финале Лиги Чемпионов.