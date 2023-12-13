ЛЧ. Зальцбург - Бенфика - 1:3. Орлы залетают в еврокубки

Лига Чемпионов. Группа D, 6-й тур.

Зальцбург. "Ред Булл Арена"

Главный судья: Даниэль Зиберт

"Ред Булл Зальцбург" - "Бенфика" 1:3

Голы: Ди Мария 32, Р. Силва 45+1, Кабраль 90+2 - Сучич 57

"Зальцбург": Шлагер - Байду, Павлович, Пионтковский, Дедич - Бидструп(Шимич), Гурна-Дуа, Сучич - Глух (Камери) - Нене (Койта), Ратков (Фернандо).



"Бенфика": Трубин - Морату, Отаменди, Араужу, Аурснес - Кокчу(Гедеш), Невеш - Мариу(Кабраль), Силва(Флорентину), Ди Мария - Тенгстед(Муса).

Предупреждения: Морату, Гурна-Дуа, Ратков, Муса, Камери, Шлагер

Подопечные Рогера Шмидта бросились вперед на ворота Шлагера с первых минут поединка, перед ними стояла одна задача: победить австрийцев на их арене с разницей минимум в два мяча, чтобы попасть в Лигу Европы, в противном случае место в этом турнире останется за "Зальцбургом".

Лиссабонцы имели несколько хороших моментов на старте встречи, но мяч упорно не хотел залетать в ворота, вплоть до момента, когда на 32 минуте гости заработали право на угловой удар, к исполнению стандарта подошел аргентинский ветеран Анхель Ди Мария, вингер совершил навес на ближнюю стойку, мяч пролетел над игроками, дезориентировав голкипера "быков" и залетел в сетку ворот хозяев, гол прямым ударом с углового в исполнении Ди Марии.

Этот мяч вдохновил гостей, и они почувствовали в себе силы достичь нужного результата. "Быки" огрызались и несколько раз опасно выбегали в контратаки, но безрезультатно.

Достичь желаемого удалось гостям уже на добавленных к первому тайму минутах, "Бенфика" выбежала в контратаку, борьба в центре поля закончилась тем, что мяч попал к Ди Марии, аргентинец выкатил в штрафную под удар Рафи Силве, а португалец пробил точно в цель. 0:2 и этот счет поднимает подопечных Шмидта на третью строчку.

"Бенфика" на старте второго тайма продолжила играть очень активно, гости создали несколько стопроцентных моментов и должны были забивать третий мяч, но им не везло с реализацией. И в этот момент повезло реализовать свою возможность хозяевам поля, Лука Сучич решился на дальний удар из-за пределов штрафной площади, удар получился сильным, мяч рикошетом от защитника "Бенфики" подпрыгнул и залетел в сетку ворот Трубина.

У Рафы Силвы было еще несколько великолепных возможностей забить, но мяч упорно отказывался залетать в ворота австрийской команды, Ди Мария попал в стойку, аргентинский ветеран играл сегодня за двоих, несомненно, лучший игрок в этом матче.

И когда уже казалось, что австрийцы отстоят этот результат, Рогер Шмидт выпускает в дополнительное время на поле Кабраля, на последние минуты матча, выход бразильца принес третий гол лиссабонцам. Араухо запустил дальний пас в штрафную площадь на Аурснеса, который выкатил под удар Кабралю, нападающий хладнокровно забил пяткой в решающий момент на 93-й минуте матча, продавив "Бенфику" в Лигу Европы.

Результат закономерен, "Бенфика" в этом матче полностью переиграла "Зальцбург", не реализовав кучу возможностей по ходу матча, но в решающий момент команда смогла дожать неуступчивого соперника.