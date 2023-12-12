ЛЧ. Манчестер Юнайтед – Бавария 0:1. Команда тен Хага со стыдом вылетела из еврокубков

Лига чемпионов

Группа A, шестой тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Эспен Эскос (Норвегия)

“Манкунианцы “в очередной раз провалились. Это четвертое домашнее поражение за последние шесть матчей на "Олд Траффорд". Сегодня победа нужна была кровь из носа, но характер "красные дьяволы" не проявили.

Ща 90 минут подопечные тен Хага нанесли пять ударов по воротам. XG (ожидаемые голы) этих выстрелов составил 0,25. И практически все были из-за пределов штрафной. Вступать в игру Ноеру пришлось всего раз: на 25 минуте после удара Шоу под перекладину. Но и здесь ситуация была контролируемая.

Куда опаснее был удар Сане на 32 минуте. Он мог забивать с лета после великолепной контратаки, однако удар не удался вообще.

Старт второго тайма хозяева начали достаточно активно. Они обостряли прострелами, прессинговали, Фернандеш однажды бил издалека. Но надолго их не хватило. "Бавария" действительно организованно оборонялась (не как против "Айнтрахта" несколькими днями раньше), так что биться о стену "манкунианцы" перестали.

Это развязало ноги гостям. На 70-й минуте они реализовали свой момент, созданный за счет великолепной индивидуальной игры Кейна и провала соперника в обороне. Но главная роль в этом моменте именно в активе Харри. Нападающий своевременным, чудесным и резким пасом вывел Комана на свидание с голкипером. Вингера оставили совершенно одинокого, и он без проблем расстрелял ворота Онана.

Пытались хозяева забить хотя бы гол? Забавно. Конечно нет. Фанаты (да и игроки) уже смирились с ситуацией. Более того, "Бавария" еще могла второй забить. Классно пробил головой Кейн после подачи с углового – мяч пролетел рядом с девяткой.

Итоговое четвертое место для МЮ – абсолютно заслуженное для них. В то же время "Бавария" также полностью справедливо заняла первую позицию. Еврокубки для "манкунианцев" завершились, из Кубка лиги вылетели тоже – осталось сосредоточиться только на АПЛ и Кубке Англии. В то же время для мюнхенцев в Лиге чемпионов все только начинается.

"Манчестер Юнайтед" – "Бавария" 0:1

Гол: Коман 71

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Варан (Мейна 80), Магуайр (Эванс 40), Шоу (Уан-Биссака 46) – Мактоминей, Амрабат – Антони (Пельистра 75), Фернандеш, Гарначо (Межбри 75) – Хойлунд

Бавария: Нойер – Мазрауи (Лаймер 46), Упамекано, Ким, Дэвис – Киммих, Горецка – Коман (Тель 77), Мусиала (Мюллер 67), Сане (Геррейро 90) – Кейн

Предупреждения: Антони 53, Амрабат 61 – Горецка 88