Пушич: Надеюсь, завтра мы увидим гордость, смелость и игру на победу

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с "Порту".

- Марино, вас еще не было в "Шахтере", когда команда играла первый матч с "Порту". Пересматривали ли вы ту игру? Какой план имеете и как собираетесь побеждать и выходить в плей-офф Лиги чемпионов?

- Какой план? Их много. Меня тогда не было, но я видел ту игру, как и многие другие матчи, которые "Порту" сыграли в течение последних двух месяцев. Конечно, есть изменения: мы теперь другие, но и они также изменились в определенном смысле, они также совершенствуют технику игры. Поэтому это будет очень интересный поединок двух команд, которых трудно обыграть, надеюсь, зрителям он понравится.

- Можем ли мы ожидать чего-то другого от "Порту" по сравнению с тем, что видели в первом матче, ведь они могут адаптироваться к новому стилю игры "Шахтера"? Чего вообще ждать от "Порту" завтра и можете ли выделить кого-то в команде соперника?

- Обе команды, а особенно мы, изменились за последние два месяца. Соперник также улучшает свою технику, что показал в выездном матче с "Барселоной", где играл очень хорошо, поэтому это будет очень интересное противостояние двух команд, которые встретятся в неком финале, и обе хотят победить и перейти в следующий раунд Лиги чемпионов. Мы достигли нашей основной цели - остаться в еврокубках, что прекрасно, вместе с тем "Шахтер" является очень амбициозной командой, которая хочет достичь еще большего. Поэтому будем бороться за это завтра. Я уже говорил, "Порту" очень хорошая команда и не зря играет на этом этапе после стольких лет, она очень стабильна, ее трудно победить, она имеет хорошую организацию. Поэтому это будет совсем не легко, но для соперника тоже, потому что мы почти на одном уровне. А чего ожидать... По моему мнению, это будет тяжелая игра для обеих сторон. Как я всегда говорю, мы приехали сюда соревноваться, и неважно, где мы играем и против кого. Возможно, где-то будем действовать иначе, есть такая вероятность, потому что теперь нам придется иметь дело с другим соперником, но в целом постараемся быть самими собой и идти к победе.

- Мистер, как будете настраивать команду на это противостояние и чем "Шахтер" завтра может удивить всю мировую футбольную общественность?

- Мы многое изменили за последние почти два месяца. Команда очень хорошо отреагировала, я доволен. Что касается сильных сторон, то это всегда - команда. Согласно моей философии, именно команда стоит над личностью, а не наоборот. Мы - одна команда: вместе атакуем, вместе защищаемся, сражаемся друг за друга. В этом наша основная сила, конечно, кроме наших тактических навыков, манеры игры, умения мощно атаковать. Это всегда что-то целостное, невозможно выделить отдельную часть, ведь все они связаны между собой. Для меня самый важный аспект - команда. Команда - это все, нет ничего выше команды. Именно это демонстрируют мои игроки, и я этим очень доволен. Надеюсь, завтра мы это тоже увидим - гордость, смелость и игру на победу.

- Следует ли ожидать каких-то изменений в стартовом составе? Все ли здоровы?

- Да, изменения возможны. Не все футболисты находятся в лучшей форме. Можем что-то изменить. Все знают, что Конопля не будет участвовать в завтрашней игре, также у других футболистов есть определенные проблемы после последнего матча. Подготовка дается нелегко из-за долгих переездов и связанных с этим моментов, поэтому изменения возможны. Посмотрим завтра. Есть еще сутки, чтобы подумать, каким составом завтра начинать. Посмотрим, кто будет в лучшей форме, ведь такие игры требуют стопроцентной готовности и концентрации, чтобы получить хороший результат.

- "Шахтер" по сути уже решил главную задачу - обеспечил себе евровесну. Теперь только вопрос в том, будет это Лига чемпионов или Лига Европы. Перед командой вообще стоит задача выхода в плей-офф Лиги чемпионов или команда, наоборот, расслаблена?

- Действительно, основная цель достигнута, но мы - профессиональные футболисты, профессиональная команда. Мы имеем большие амбиции. Если ты так близко к самому высокому уровню, то надо сделать максимум, что дойти до него. Это хорошо, что мы продолжим выступать в Европе, но мы хотим большего и будем играть, чтобы это получить. Никаких сомнений. Есть амбиции, и завтра я хочу увидеть эти амбиции на поле.