Лига Чемпионов
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МЮ - первая английская команда, которая дважды стала последней в группе ЛЧ. 4 очка - антирекорд клуба
Команда Эрика тен Хага завершила выступление в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" во 2-й раз в истории Лиги чемпионов стал последним в группе.
Команда Эрика тен Хага завершила выступление в квартете с "Баварией", "Копенгагеном" и "Галатасараем" на последней строчке, набрав антирекордные для себя 4 очка.
"Юнайтед" уже финишировал последним - в сезоне-2005/06. Ни одной команде из Англии не удавалось занять 4-е место в группе Лиги чемпионов дважды.
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