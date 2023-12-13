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МЮ - первая английская команда, которая дважды стала последней в группе ЛЧ. 4 очка - антирекорд клуба

Лига Чемпионов

Команда Эрика тен Хага завершила выступление в еврокубках

МЮ - первая английская команда, которая дважды стала последней в группе ЛЧ. 4 очка - антирекорд клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" во 2-й раз в истории Лиги чемпионов стал последним в группе.

Команда Эрика тен Хага завершила выступление в квартете с "Баварией", "Копенгагеном" и "Галатасараем" на последней строчке, набрав антирекордные для себя 4 очка.

"Юнайтед" уже финишировал последним - в сезоне-2005/06. Ни одной команде из Англии не удавалось занять 4-е место в группе Лиги чемпионов дважды.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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