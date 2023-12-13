  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Манкунианцы остались без еврокубков. МЮ - Бавария 0:1. Видео гола и обзор матча
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манкунианцы остались без еврокубков. МЮ - Бавария 0:1. Видео гола и обзор матча

Лига Чемпионов

Вашему вниманию лучшие моменты поединка

Манкунианцы остались без еврокубков. МЮ - Бавария 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: fcbayern.com

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" потерпел домашнее поражение от "Баварии". Единственный гол во встрече забил Кингсли Коман с передачи Харри Кейна.

Немецкая команда выиграла группу А, набрав 16 пунктов. "Красные дьяволы" с 4 очками заняли последнее место и завершили свою европейскую кампанию.

Лига чемпионов, Группа А, 6-й тур
"Манчестер Юнайтед" - "Бавария" 0:1
Гол: Коман, 71.

По теме
yellow-arrow
Сейвы Трубина помогли. Зальцбург - Бенфика 1:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Анчелотти установил рекорд Реала, одержав 42-ю победу в ЛЧ
yellow-arrow
ЛЧ. Копенгаген - Галатасарай 1:0. Видео гола и обзор матча
Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости