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Манкунианцы остались без еврокубков. МЮ - Бавария 0:1. Видео гола и обзор матча
Вашему вниманию лучшие моменты поединка
Фото: fcbayern.com
"Манчестер Юнайтед" потерпел домашнее поражение от "Баварии". Единственный гол во встрече забил Кингсли Коман с передачи Харри Кейна.
Немецкая команда выиграла группу А, набрав 16 пунктов. "Красные дьяволы" с 4 очками заняли последнее место и завершили свою европейскую кампанию.
Лига чемпионов, Группа А, 6-й тур
"Манчестер Юнайтед" - "Бавария" 0:1
Гол: Коман, 71.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Алина Ерофеева
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