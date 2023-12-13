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Анчелотти установил рекорд Реала, одержав 42-ю победу в ЛЧ

Лига Чемпионов

Карло выиграл 75% матчей в ЛЧ

Анчелотти установил рекорд Реала, одержав 42-ю победу в ЛЧ

rea lmadrid

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Карло Анчелотти стал лидером "Реала" по количеству выигранных матчей в Лиге чемпионов.

Мадридцы обыграли "Унион" (3:2). Эта победа стала для итальянского специалиста 42-й во главе команды.

Анчелотти обошел Мигеля Муньоса, при этом проведя меньше игр на посту главного тренера "Реала" - 56 против 71.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Pedro Martin
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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