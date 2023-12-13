Анчелотти установил рекорд Реала, одержав 42-ю победу в ЛЧ

Карло Анчелотти стал лидером "Реала" по количеству выигранных матчей в Лиге чемпионов.

Мадридцы обыграли "Унион" (3:2). Эта победа стала для итальянского специалиста 42-й во главе команды.

Анчелотти обошел Мигеля Муньоса, при этом проведя меньше игр на посту главного тренера "Реала" - 56 против 71.