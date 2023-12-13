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Хавбек Порту - о матче с Шахтером: Это будет очень трудная игра

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Поединок начнется в 22:00

Хавбек Порту - о матче с Шахтером: Это будет очень трудная игра

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Порту" Алан Варела поделился ожиданиями от предстоящего матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с "Шахтером".

"Это будет очень трудная игра. История нашего клуба требует от нас выхода в плей-офф. Мы должны быть спокойными, сосредоточенными и сделать все возможное, учитывая тренировки, чтобы достичь желаемого результата, которым всегда является победа.

"Порту" известен во всем мире. Мы должны сделать все возможное, чтобы видеть клуб на самом высоком уровне. У нас все хорошо, мы усердно работаем каждый день и думаем о том, чтобы совершенствоваться от игры к игре. Надеюсь, в конце сезона мы сможем достичь всех наших целей", - сказал Варела.

Матч "Порту" - "Шахтер" состоится сегодня, 13 декабря и начнется в 22:00.

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Источник:
Record
Опубликовал: Алина Ерофеева
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