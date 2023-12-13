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Хавбек Порту - о матче с Шахтером: Это будет очень трудная игра
Поединок начнется в 22:00
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Порту" Алан Варела поделился ожиданиями от предстоящего матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с "Шахтером".
"Это будет очень трудная игра. История нашего клуба требует от нас выхода в плей-офф. Мы должны быть спокойными, сосредоточенными и сделать все возможное, учитывая тренировки, чтобы достичь желаемого результата, которым всегда является победа.
"Порту" известен во всем мире. Мы должны сделать все возможное, чтобы видеть клуб на самом высоком уровне. У нас все хорошо, мы усердно работаем каждый день и думаем о том, чтобы совершенствоваться от игры к игре. Надеюсь, в конце сезона мы сможем достичь всех наших целей", - сказал Варела.
Матч "Порту" - "Шахтер" состоится сегодня, 13 декабря и начнется в 22:00.
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