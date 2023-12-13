Тухель: Баварии нужна была реакция после 1:5 от Айнтрахта - вот она

Томас Тухель оценил победу над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в Лиге чемпионов.

"Когда играешь на "Олд Траффорд", никогда не бывает комфортно. Но мы показали хорошую игру. Мы очень хорошо оборонялись как команда и не позволили им создавать моменты. Было нелегко, но мы заслужили победу.

Нам нужна была реакция [после 1:5 от "Айнтрахта"] - вот она, мы проявили характер, агрессивность и энергичность. Это был один из наших лучших матчей на групповом этапе", - сказал главный тренер "Баварии".