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Тухель: Баварии нужна была реакция после 1:5 от Айнтрахта - вот она

Лига Чемпионов

Томас оценил победу над Манчестер Юнайтед

Тухель: Баварии нужна была реакция после 1:5 от Айнтрахта - вот она

Фото: https://twitter.com/FCBayern

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Томас Тухель оценил победу над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в Лиге чемпионов.

"Когда играешь на "Олд Траффорд", никогда не бывает комфортно. Но мы показали хорошую игру. Мы очень хорошо оборонялись как команда и не позволили им создавать моменты. Было нелегко, но мы заслужили победу.

Нам нужна была реакция [после 1:5 от "Айнтрахта"] - вот она, мы проявили характер, агрессивность и энергичность. Это был один из наших лучших матчей на групповом этапе", - сказал главный тренер "Баварии".

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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