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Тухель: Баварии нужна была реакция после 1:5 от Айнтрахта - вот она
Томас оценил победу над Манчестер Юнайтед
Фото: https://twitter.com/FCBayern
Томас Тухель оценил победу над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в Лиге чемпионов.
"Когда играешь на "Олд Траффорд", никогда не бывает комфортно. Но мы показали хорошую игру. Мы очень хорошо оборонялись как команда и не позволили им создавать моменты. Было нелегко, но мы заслужили победу.
Нам нужна была реакция [после 1:5 от "Айнтрахта"] - вот она, мы проявили характер, агрессивность и энергичность. Это был один из наших лучших матчей на групповом этапе", - сказал главный тренер "Баварии".
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