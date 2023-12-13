ЛЧ. Наполи - Брага 2:0. Видео голов и обзор матча

"Наполи" Вальтера Маццари отправляется со второго места в плей-офф главного еврокубка, а "Брага" Артура Жорже весной выступит в Лиге Европы. "Партенопейцы" и "канониры" с самого старта задали довольно высокий темп. Игра проходила практически без центра поля. Коллективы отвечали атакой на атаку. "Оружейники" начали ударно, но после двух курьезных голов потеряли все вдохновение.

6-й групповой тур. Квартет C. Сезон 2023/24

12.12.2023. Италия, Наполи. Стадион "Диего Армандо Марадона"

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

"Наполи" - "Брага" 2:0

Гол: Саатчи 9 (автогол), Осимхен 33