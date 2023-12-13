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Рамос стал самым результативным защитником в истории ЛЧ

Лига Чемпионов

Он обошел Пике и Роберто Карлоса

Рамос стал самым результативным защитником в истории ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Севильи" Серхио Рамос установил уникальное достижение.

Опытный футболист отметился голом в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с "Лансом" (1:2). Этот мяч стал для испанца 17-м в престижном клубном турнире.

Он стал самым результативным защитником в истории Лиги чемпионов. Предыдущий рекорд был у Жерара Пике и Роберто Карлоса, в активе которых по 16 голов.

Впрочем, историческое достижение Рамоса не помогло "Севильи" квалифицироваться в плей-офф еврокубков. "Матрасники" с 2 очками заняли итоговое четвертое место в группе В.

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Источник:
Opta Sports
Опубликовал: Алина Ерофеева
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