Порту - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Матч жизни для "горняков". По-другому и не скажешь. Да, конечно донецкая команда обеспечила себе евровесну в Лиге Европы. Однако всегда хочется большего, поэтому нужно ставить планку выше. Тем более, когда желанный плей-офф главного еврокубка вполне реален. В заключительном туре группы H "Порту" будет принимать на своем поле донецкий "Шахтер".

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Лига чемпионов, группа H, шестой тур

13 декабря 2023. Порту, "Драган"

“Порту” 22:00 “Шахтер”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Порту - Шахтар Смотреть трансляцию