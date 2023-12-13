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Порту - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Решающий матч для Шахтера – смотреть прямую трансляцию
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Матч жизни для "горняков". По-другому и не скажешь. Да, конечно донецкая команда обеспечила себе евровесну в Лиге Европы. Однако всегда хочется большего, поэтому нужно ставить планку выше. Тем более, когда желанный плей-офф главного еврокубка вполне реален. В заключительном туре группы H "Порту" будет принимать на своем поле донецкий "Шахтер".
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Лига чемпионов, группа H, шестой тур
13 декабря 2023. Порту, "Драган"
“Порту” 22:00 “Шахтер”
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
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