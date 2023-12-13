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Порту - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Решающий матч для Шахтера – смотреть прямую трансляцию

Порту - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Матч жизни для "горняков". По-другому и не скажешь. Да, конечно донецкая команда обеспечила себе евровесну в Лиге Европы. Однако всегда хочется большего, поэтому нужно ставить планку выше. Тем более, когда желанный плей-офф главного еврокубка вполне реален. В заключительном туре группы H "Порту" будет принимать на своем поле донецкий "Шахтер".

Лига чемпионов, группа H, шестой тур

13 декабря 2023. Порту, "Драган"

“Порту” 22:00 “Шахтер”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Порту - Шахтер на UA-Футбол>>.

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