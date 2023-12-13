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Ньюкасл - Милан: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Определяющая игра за выход из группы – смотреть прямую трансляцию

Ньюкасл - Милан: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Интересная ситуация сложилась в группе смерти перед последним туром. "Боруссия" Дортмунд гарантировала себе плей-офф и будет бороться с ПСЖ только за первую строчку. Вместо этого "Ньюкасл" и "Милан", которые идут на дне турнирной таблицы с одинаковым количеством очков, могут сегодня как и вылететь из еврокубков полностью, так и квалифицироваться в 1/8 ЛЧ или хотя бы в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов, группа F, шестой тур

13 декабря 2023. Ньюкасл, "Сент-Джеймс Парк"

“Ньюкасл” 22:00 “Милан”

Телетрансляция – Megogo Футбол 4

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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Ньюкасл - Милан на UA-Футбол>>.

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