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Ньюкасл - Милан: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Определяющая игра за выход из группы – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Интересная ситуация сложилась в группе смерти перед последним туром. "Боруссия" Дортмунд гарантировала себе плей-офф и будет бороться с ПСЖ только за первую строчку. Вместо этого "Ньюкасл" и "Милан", которые идут на дне турнирной таблицы с одинаковым количеством очков, могут сегодня как и вылететь из еврокубков полностью, так и квалифицироваться в 1/8 ЛЧ или хотя бы в плей-офф Лиги Европы.
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Лига чемпионов, группа F, шестой тур
13 декабря 2023. Ньюкасл, "Сент-Джеймс Парк"
“Ньюкасл” 22:00 “Милан”
Телетрансляция – Megogo Футбол 4
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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