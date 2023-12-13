Ньюкасл - Милан: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интересная ситуация сложилась в группе смерти перед последним туром. "Боруссия" Дортмунд гарантировала себе плей-офф и будет бороться с ПСЖ только за первую строчку. Вместо этого "Ньюкасл" и "Милан", которые идут на дне турнирной таблицы с одинаковым количеством очков, могут сегодня как и вылететь из еврокубков полностью, так и квалифицироваться в 1/8 ЛЧ или хотя бы в плей-офф Лиги Европы.

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Лига чемпионов, группа F, шестой тур

13 декабря 2023. Ньюкасл, "Сент-Джеймс Парк"

“Ньюкасл” 22:00 “Милан”

Телетрансляция – Megogo Футбол 4

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ньюкасл - Мілан Смотреть трансляцию