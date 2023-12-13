Атлетико - Лацио: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Маурицио Сарри назвал выход его "Лацио" в 1/8 финала Лиги Чемпионов "чудом". Странно утверждать такое, когда ты опередил в группе всего лишь очень юную и наивную команду из Нидерландов и просто слабую команду из Шотландии. Но если посмотреть на выступления "лациале" в Серии А, начинаешь понимать его слова. И как он тогда назовёт прорыв на первое место в группе за счет сильной испанской команды?

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Лига чемпионов, группа E, шестой тур

13 декабря 2023. Мадрид, "Сивитас Метополитано"

“Атлетико” 22:00 “Лацио”

Телетрансляция – Megogo Футбол 5