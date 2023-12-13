Харри Кейн - первый игрок, который оформил 30 результативных действий в этом сезоне

Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн стал первым игроком из топ-5 лиг Европы, которой оформил 30 результативных действий во время сезона-2023/2024.

На счету английского форварда 22 забитых мяча и восемь результативных передач за "Баварию" во всех турнирах. Накануне, 12 декабря, Кейн отдал голевой пас на Кингсли Комана в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ман Юнайтед" (1:0). К мюнхенскому клубу воспитанник академии "Тоттенхэма" присоединился прошлым летом и подписал контракт до 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего нападающего в €110 млн.

"Бавария" после 13 туров Бундеслиги нынешнего сезона занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Лидирует "Байер" (36 очков), но леверкузенцы провели на один матч больше.