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Харри Кейн - первый игрок, который оформил 30 результативных действий в этом сезоне

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Кейн отдал голевой пас на Кингсли Комана в матче с МЮ

Харри Кейн - первый игрок, который оформил 30 результативных действий в этом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн стал первым игроком из топ-5 лиг Европы, которой оформил 30 результативных действий во время сезона-2023/2024.

На счету английского форварда 22 забитых мяча и восемь результативных передач за "Баварию" во всех турнирах. Накануне, 12 декабря, Кейн отдал голевой пас на Кингсли Комана в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ман Юнайтед" (1:0). К мюнхенскому клубу воспитанник академии "Тоттенхэма" присоединился прошлым летом и подписал контракт до 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего нападающего в €110 млн.

"Бавария" после 13 туров Бундеслиги нынешнего сезона занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Лидирует "Байер" (36 очков), но леверкузенцы провели на один матч больше.

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Бавария (Мюнхен) Харри Кейн
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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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