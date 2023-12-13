Трубин: Показали характер и веру друг в друга

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал победу над "Зальцбургом" (3:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Показали характер и веру друг в друга и каждый сам в себя. Поздравляю команду и болельщиков с важным результатом и местом в Лиге Европы. Продолжаем работать", - написал Трубин в своем Instagram.

Ранее стали известны оценки, которые украинский вратарь получил за свои действия в матче против "Зальцбурга".

Напомним, "Бенфика" с 4 очками заняла 3-е место и вырвала путевку в плей-офф Лиги Европы.