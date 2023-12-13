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Трубин: Показали характер и веру друг в друга

Лига Чемпионов

Кипер "Бенфики" - о выходе команды в Лигу Европы

Трубин: Показали характер и веру друг в друга

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал победу над "Зальцбургом" (3:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Показали характер и веру друг в друга и каждый сам в себя. Поздравляю команду и болельщиков с важным результатом и местом в Лиге Европы. Продолжаем работать", - написал Трубин в своем Instagram.

Ранее стали известны оценки, которые украинский вратарь получил за свои действия в матче против "Зальцбурга".

Напомним, "Бенфика" с 4 очками заняла 3-е место и вырвала путевку в плей-офф Лиги Европы.

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Бенфика (Лиссабон) Зальцбург (Австрия) Анатолий Трубин
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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