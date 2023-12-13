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Мадридский Реал уже заработал 42 млн евро призовых в текущей Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Сливочные получили такую сумму за шесть побед

Мадридский Реал уже заработал 42 млн евро призовых в текущей Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

Мадридский "Реал" заработал 42 млн евро призовых в Лиге чемпионов, сообщает сайт УЕФА. "Сливочные" получили такую сумму за шесть побед в шести матчах группового этапа, выход в следующий раунд и за сам факт участия в турнире.

За шесть побед в шести встречах группового этапа "Реал" заработал 16,8 млн евро, 9,6 млн достались мадридцам за выход в 1/8 финала, еще 15,6 млн - за сам факт того, что клуб участвует в текущем розыгрыше турнира. Накануне, 12 декабря, подопечные Карло Анчелотти обыграли "Унион" (3:2) в выездном матче 6-го, заключительного тура группового этапа.

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17 декабря "Реал" Мадрид сыграет с "Вильярреалом" в матче 17-го тура Ла Лиги. После 16 проведенных встреч "сливочные" занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Жироны" на два очка.

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Источник:
uefa
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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