Тен Хаг объяснил, почему Манчестер Юнайтед вылетел из Лиги чемпионов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг определил причину вылета из группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы играли без футболистов, которые были очень важны для команды", - сказал тен Хаг.

Но главный тренер "МЮ" отметил, что травмы и отсутствие ключевых футболистов не могут быть оправданием для этого.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Бавария" вышла в плей-офф как победитель группы А, тогда как "Копенгаген" занял второе место, а "Галатасарай" вышел в Лигу Европы с третьего.