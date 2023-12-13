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Тен Хаг объяснил, почему Манчестер Юнайтед вылетел из Лиги чемпионов
Главный тренер прокомментировал вылет клуба из ЛЧ
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг определил причину вылета из группового этапа Лиги чемпионов.
"Мы играли без футболистов, которые были очень важны для команды", - сказал тен Хаг.
Но главный тренер "МЮ" отметил, что травмы и отсутствие ключевых футболистов не могут быть оправданием для этого.
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Напомним, что "Бавария" вышла в плей-офф как победитель группы А, тогда как "Копенгаген" занял второе место, а "Галатасарай" вышел в Лигу Европы с третьего.
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Источник:one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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