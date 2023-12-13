Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер в последнем матче группы без шансов проиграл Порту
Впрочем, для горняков игра не имела никакого турнирного значения
shakhtar.com
Донецкий "
Для "Шахтера" игра не имела никакого турнирного значения, так как команда уже не могла подняться выше 3-го места, а вот для португальцев смысл играть на победу был чтобы обойти "Барселону" и занять первое место в группе.
В первом тайме португальцы владели инициативой, однако без особых моментов - Барченко лишь раз по-настоящему вступил в игру, спасая команду.
А вот после перерыва португальцы добавили в движении и закономерно стали забивать, оформив нужны результат. В начале второго тайма Конде после прострела с фланга переправил мяч в угол, а еще через некоторое время Родриго Мора выиграл борьбу у защитников "горняков" и из пределов штрафной расстрелял ворота.
2:0, закономерная победа "Порту", который обошел "Барселону" и занял первое место в группе.
"Горняки" с шестью очками (две победы над "Антверпеном") заняли третье место в группе и остались без евровесны.
Юношеская лига УЕФА. 6-й тур группового этапа.
Порту U-19 - Шахтер U-19 2:0
Голы: Конде (48), Родриго Мора (63)
Шахтер U-19: Барченко, Дрозд, Башмарин, Данковский (Шелекета, 70), Огарков, Лосенко, Сметана (Янович, 70), Ющенко, Цуканов (Косрица, 78), Ломага (Трифаненко, 51), Савин (Демченко, 46)
Популярное сейчас
- Алиев получил удостоверение участника боевых действий
- Стали известны оценки Анатолия Трубина в матче с Зальцбургом от WhoScored и Sofascore
- Соперник Шахтера в хаосе: 500 млн долгов, 85-летний босс платит колдунье, а ультрас избили охранника Виллаш-Боаша
- 14 из 16 команд - в плей-офф. Турнирная ситуация во всех группах Лиги чемпионов
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО