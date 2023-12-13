Юношеская Лига УЕФА. Шахтер в последнем матче группы без шансов проиграл Порту

Донецкий " Шахтер " U-19 провел свой последний матч в группе Юношеской лиги УЕФА. "Горняки" на выезде играли с "Порту".

Для "Шахтера" игра не имела никакого турнирного значения, так как команда уже не могла подняться выше 3-го места, а вот для португальцев смысл играть на победу был чтобы обойти "Барселону" и занять первое место в группе.

В первом тайме португальцы владели инициативой, однако без особых моментов - Барченко лишь раз по-настоящему вступил в игру, спасая команду.

А вот после перерыва португальцы добавили в движении и закономерно стали забивать, оформив нужны результат. В начале второго тайма Конде после прострела с фланга переправил мяч в угол, а еще через некоторое время Родриго Мора выиграл борьбу у защитников "горняков" и из пределов штрафной расстрелял ворота.

2:0, закономерная победа "Порту", который обошел "Барселону" и занял первое место в группе.

"Горняки" с шестью очками (две победы над "Антверпеном") заняли третье место в группе и остались без евровесны.

Юношеская лига УЕФА. 6-й тур группового этапа.

Порту U-19 - Шахтер U-19 2:0

Голы: Конде (48), Родриго Мора (63)

Шахтер U-19: Барченко, Дрозд, Башмарин, Данковский (Шелекета, 70), Огарков, Лосенко, Сметана (Янович, 70), Ющенко, Цуканов (Косрица, 78), Ломага (Трифаненко, 51), Савин (Демченко, 46)