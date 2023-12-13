Директор Шахтера: Болельщики, не зная турнир и соперника, уже купили 12-13 тысяч билетов на евровесну в Гамбурге

Коммерческий директор " Шахтера " Дмитрий Кириленко рассказал о коммерческой составляющей еврокубковых матчей клуба в Гамбурге.

– Домашняя кампания "Шахтера" в еврокубках завершилась. Какие можете подвести итоги матчей в Гамбурге?

– Самое главное, что команда вышла в евровесну. Это уже хорошо. Спортивные результаты мы показали достойные. Второе – это то, что почти на всех матчах мы видели заполненный стадион, за что мы благодарны как украинским, так и местным болельщикам. Третье – то, что каждый финиш – это новый старт. Поэтому для нас окончание группового этапа – это начало подготовки к евровесне. И, забегая вперед, могу сказать, что мы уже подписали дополнительное соглашение и договорились с Гамбургом о проведении матчей на их стадионе и в весенней части нынешнего евросезона.

– А что касается коммерческой составляющей – насколько вы остались довольны матчами в Гамбурге?

– На самом деле, если взять наши три домашних матча, то можно отметить, что поддержка у нас росла от первого матча к последнему. Болельщики сначала смотрели на "Шахтер", потом поверили в "Шахтер", а в последней игре уже яростно болели за нас. А что касается коммерческой составляющей… Скажу, что в пятницу мы уже начали продажу билетов на следующий этап еврокубков. Понятно, что до игры против "Порту" мы еще точно не знаем, какой именно это будет турнир – Лига чемпионов или Лига Европы. Тем более, не знаем будущего соперника. Тем не менее, болельщики уже купили порядка 12-13 тысяч билетов. Не зная турнир, и не зная соперника. Это ли не показатель того, что людям понравилась игра "Шахтера", что люди верят в нас и хотят поддерживать по ходу всего евросезона