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Матч против Порту станет для Степаненко 60-м в ЛЧ, для Матвиенко - 30-м

Лига Чемпионов

Юбилеи для двух игроков горняков

Матч против Порту станет для Степаненко 60-м в ЛЧ, для Матвиенко - 30-м

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Сегодня, 13 декабря, "Шахтер" сыграет свой матч 6-го тура Лиги чемпионов против "Порту".

В стартовом составе "горняков" выйдут хавбек тарас Степаненко и защитник Николай Матвенко.

Эта игра станет для 34-летнего Степененко 60-й в турнире (не считая квалификацию – прим.), начиная с 2010 года.

За это время Тарас успел отметиться 2 голами (в матчах с "Партизаном" и "Порту") и 3 результативными передачами (в матчах с "Сосьедадом", мадридским "Реалом" и "Наполи").

А для Матвиенко эта игра станет для 27-летнего центрбека 30-й в турнире (не считая квалификацию – прим.), начиная с 2018 года.

За это время футболист отметился 1 голом – в ворота "Антверпена" (1:0) в прошлом туре, который и стал победным.

Напомним, что матч начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Порту Николай Матвиенко
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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