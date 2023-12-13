Матч против Порту станет для Степаненко 60-м в ЛЧ, для Матвиенко - 30-м

Сегодня, 13 декабря, "Шахтер" сыграет свой матч 6-го тура Лиги чемпионов против "Порту".

В стартовом составе "горняков" выйдут хавбек тарас Степаненко и защитник Николай Матвенко.

Эта игра станет для 34-летнего Степененко 60-й в турнире (не считая квалификацию – прим.), начиная с 2010 года.

За это время Тарас успел отметиться 2 голами (в матчах с "Партизаном" и "Порту") и 3 результативными передачами (в матчах с "Сосьедадом", мадридским "Реалом" и "Наполи").

А для Матвиенко эта игра станет для 27-летнего центрбека 30-й в турнире (не считая квалификацию – прим.), начиная с 2018 года.

За это время футболист отметился 1 голом – в ворота "Антверпена" (1:0) в прошлом туре, который и стал победным.