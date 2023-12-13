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ЛЧ. Порту - Шахтер 5:3. Горняков нужно лишь похвалить

Лига Чемпионов
Обновлено

Голевой звездопад на "Драгау"

ЛЧ. Порту - Шахтер 5:3. Горняков нужно лишь похвалить

Getty Images / Global Images Ukraine

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

"Горняки" начали матч чрезвычайно нервно, нет, не так, даже испуганно! То Ризнык что-то придумывал при розыгрыше от своих ворот, то оборона донецкой команды тряслась. "Драконы" сразу зажали подопечных Марино Пушича на своей половине, заставляя футболистов украинской команды ошибаться. Эта нервозность "Шахтера" вылилась в пропущенный мяч уже на первых минутах. Гости откровенно растерялись и проспали атаку правым флангом, которую завершил Галену.

Гол немного расшевелил донецкую команду. Начались более менее серьезные подходы к воротам португальцев. Особенно активными в составе "Шахтера" были Зубков и Сикан. В свою очередь, подопечные Консейсау не отходили от своей стратегии и высоко прессинговали "горняков". А зачем было что-то менять "Порту", этот подход работал на ура - донецкий коллектив продолжал ошибаться.

Впрочем, хоть и медленно, но последовательно футболистам Пушича удавалось отодвигать игру со своей половины и уже самим переходить к построению своих атак. И на экваторе первого тайма украинская команда сумела сравнять счет. Взятие ворот получилось максимально курьезным, однако не по исполнению, а именно по ходу эпизода. Зубков классно расшатал защитника "драконов" и выкатил на Сикана. Все было разыграно, как по нотам, но одно "но". Лайнсмен еще в начале атаки поднял свой флажок, из-за чего игроки "Порту" выключились из эпизода. Однако Иштван Ковач поступил абсолютно грамотно и обратился за помощью к VAR. В итоге румынский арбитр засчитал гол, хотя и пришлось грудью сдерживать недовольство игроков "Порту".

Далее "горнякам", по всем канонам, оставалось выдержать гул "Драгау" и перевести ничейный результат в раздевалку, чтобы взять паузу и обдумать свои дальнейшие действия. Однако не так случилось, как хотелось. Несколько раз гости упускали Галену в собственной штрафной площадке, но бразилец пробивал неточно. Однако, вингер "драконов" не отчаялся, и в одном из эпизодов решил не мудрить и пробил из-за пределов штрафной зоны - 2:1. Максимально неприятный результат перед перерывом для "Шахтера".

Во второй половине встречи сценарий не изменился. В целом португальцы контролировали ход игры и владели инициативой. Опасные моменты возникали с обеих сторон. Было ощущение, что "горняки" в суматохе колебались, что делать. Или идти большими силами вперед, или стараться сыграть размеренно от защиты. Поэтому гости не играли плотно с соперниками, как будто заведомо боялись, что проиграют борьбу.. В итоге за это и поплатились. Опять срезка в защите. Опять тот же Галену воспользовался ошибкой Судакова, протащил мяч и отдал на свободного Тареми.

А дальше пошел полный хаос. Голы начали сыпаться как звездопад. Подопечные Пушича бежали отыгрываться, рвав все линии. Можно ли за что-то упрекнуть наставника "Шахтера"? Да нет. А что еще было делать?! Сначала Сикан классно разобрался с опопентом на замахе и попал в Эустаукио - записали на автогол. Далее снова суета, снова срезки, снова невынужденные ошибки. Апофеозом стал гол младшего Консейсау. Сын продолжил разгром отца. Бондарь на приеме ошибся, а юный португалец расстрелял Ризныка.

Казалось, это все, конец. Но "Шахтер" не сдавался до самого конца. Неприличный счет сумел подправить Эгиналду. Вышедший на замену 19-летний бразилец из-под защитника пробил в дальний угол ворот Кошты - 5:3. Забить три - это очень круто, но пропустить пять... Желания, и даже креатива впереди было много. Здесь следует отдать нашей команде должное. Но очень хромала организация и ментальная устойчивость.

На самом деле, донецкую команду можно, да нужно только хвалить. Давайте будем честными: многие из нас на старте этой еврокубковой кампании верили, что "Шахтер" сможет переиграть саму "Барселону" и получит путевку в евровесну? Не думаю. Единственный представитель Украины на евроарене, да еще и в такие тяжелые времена. Молодцы! Бились до конца, не играли блекло, показали себя достойно и получили хороший результат.

# КОМАНДА И П Н П З-П Очки
1 Барселона Барселона 6 4 0 2 12-6 12
2 Порту Порту 6 4 0 2 15-8 12
3 Шахтар Шахтер 6 3 0 3 10-12 9
4 Ройял Антверпен Антверпен 6 1 0 5 6-17 3

6-й групповой тур. Квартет H. Сезон 2023/24

13.12.2023. Португалия. Порту, "Драгау".

"Порту" - "Шахтер" 5:3

Голы: Галену 9, 43, Тареми 62, Пепе 76, Консейсау 82 - Сикан 29, Эустаукио 73 (автогол), Эгиналду 88

"Порту": Кошта - Сануси, Пепе (Франко 81), Кардозу, Санчес (Мариу 78) - Галену (Хайме 88), Эустаукио (Груич 81), Варела, Пепе - Тареми, Эванилсон (Консейсау 81).

Главный тренер: Сержиу Консейсау (желтая карточка - 30).

"Шахтер": Ризнык - Матвиенко, Ракицкий (Келси 72), Бондарь, Гочолейшвили - Крыськив (Невертон 59), Судаков, Степаненко, Бондаренко (Назарина 85), Зубков (Эгиналду 85) - Сикан.

Главный тренер: Марино Пушич.

Предупреждения: Судаков 54, Назарина 90, Бондарь 90+1.

Удаление: ассистент Марино Пушича 90+2

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

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Шахтер (Донецк) Порту
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Комментарии
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sorokop (днепр )
14.12.2023 в 00:47
Шахта и так прыгнула выше головы, без хороших легионеров пока не по зубам лига чемпионов....
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Комментарии 39
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sorokop (днепр )
14.12.2023 в 00:47
Шахта и так прыгнула выше головы, без хороших легионеров пока не по зубам лига чемпионов....
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2023 в 00:48
хз: главное - больше бить в сторону ворот, а рикошеты порешают))))
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scorpius (Ck)
14.12.2023 в 00:50
Проверено Сиканом
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2023 в 00:51
это тем, который селтику в пустые ворота с двух метров не смог забить?))))))))))))
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2023 в 00:53
нужно менять его на забивного, а не ждать "свояков"
 
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scorpius (Ck)
14.12.2023 в 00:54
Так он тогда и ударить не смог, вот и не забил
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2023 в 00:54
а чтобы забить, нужно бииииить??????))))))
 
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scorpius (Ck)
14.12.2023 в 00:55
Или хотя бы закатить))
 
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metall5291 (Kharkiv)
14.12.2023 в 00:42
Если по уму, то Шахтеру даже лучше попасть в ЛЕ и попробовать там побороться. Ибо в ЛЧ - против любого из победителей групп - вылет 100%. А в ЛЕ мы пожелаем им успеха.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2023 в 00:45
даже в ле с двумя деревяными бондами в старте делать нех
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scorpius (Ck)
14.12.2023 в 00:41
Группа без ничьих
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2023 в 00:42
а в одной из групп и 8 очков хватило для 2-го места)))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2023 в 00:44
а, копенгаген же ж! опередил галаперидол и мю)))
 
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scorpius (Ck)
14.12.2023 в 00:48
Когда-то и нам 8 хватало для 2 места, а тут с 9 не пролезли
 
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Siren05 (Мариуполь)
14.12.2023 в 00:40
А в этой игре опять проявилась болезнь нынешнего ШД. Перехватывают мяч, идут в быструю контратаку, а затем не обостряюют игру, не бьют сразу по воротам,не доводят игру до острого паса, менжуются и начинают возиться с мячом уже в центре поля. Только в конце игры, когда терять уже было нечего стали сразу играть на обострение. Но было уже поздно...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2023 в 00:42
потому что Алени: контроль - превыше всего!)))
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mr.Smith
14.12.2023 в 00:39
Захист треба міняти повністю.Одні бездарі які привозять навіть без пресингу суперника.
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Геродот (Винница)
14.12.2023 в 00:38
Бездарная игра в защите снивелировала достижения Шахтера в атаке. Пять пропущеных голов в одной игре говорит о том, что защита и сегодня остается самым слабым звеном команды. Особенно "отличаются" тут Бондарь и Гочолейшвили. Без укрепления защиты Шахтер и далее будет отгребать как в чемпионате, так и еврокубках. Может перед евровесной найдут пару стоящих защитников.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2023 в 00:39
защита начинается с НАПАДЕНИЯ!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2023 в 00:39
пока вся команда не будет монолитом, не видать громких успехов!
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miruk 81 (львів)
14.12.2023 в 00:36
Без просування вперед небуде перемог, неможна відігрувати тільки назад, потрібно брати більше на себе. Пішов пас вперід і замість наступної передачі на атаку пас назад і до воротаря. Неможна приймати мячі задом до воріт суперника. Дуже боягузлива гра краще помилятись при створенні атак а не при захисті!
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Siren05 (Мариуполь)
14.12.2023 в 00:34
Видно, что команд ещё сырая. Но перспективы есть. Срочно, надо усиление в защиту. Бондарь - не игрок даже уровня ШД. Постоянно минимум 2-3 привоза за матч. Хотелось бы в центр защиты игрока типа Таловерова. Молодой, перспективный с хорошими физичческими данным. Матвиенко в этом году сдал по сравнению с предыдущим годом. Но у него я вижу перспективы. К сожалению Ракитский, в силу возраста, хорош только для УПЛ. Чигринский - то же самое. Лемкин - ещё, похоже, " не дозрел". Крайние защитники тоже слабоваты для Еврокубков. Полузащита в целом нормальная, но надо отшлифовать игру. Нападение - лучше, чем защита, но хуже средней линии. Короче, у тренера работы много, посмотрим, как он подготовит команду на зимних сборах.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2023 в 00:38
ракицкого можно ставить в полузащиту к стёпе - выгрызут весь центр! плюс пас у ракитоса шикарный (даже на средних дистанциях)
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scorpius (Ck)
14.12.2023 в 00:31
Из позитива отмечу нашу забивную серию, во всех матчах группы забивали, такого не было наверное с лучших времен Луческу.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2023 в 00:32
но многие забили...на игру)))
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scorpius (Ck)
14.12.2023 в 00:34
В основном защита
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2023 в 00:35
без злых и техничных легов рассчитывать не на что - местные алени даже в упл умудряются сливать всякому сброду
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Number13 (Мариуполь)
14.12.2023 в 00:21
Спасибо за такую группу ЛЧ! Молодцы! никто другой так не смог бы!
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scorpius (Ck)
14.12.2023 в 00:21
Весёлый футбол получился, особенно для португезов. Любопытно было глянуть кто у нас на таком уровне левый пассажир. Как и ожидалось, это Биба и Боба (Бондарь и Бондаренко). Крыськив был сегодня мёртвый, Пушич не угадал с его позицией вингера, остальные более-менее.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2023 в 00:24
крыськив такой уже год
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scorpius (Ck)
14.12.2023 в 00:27
Та ну, в начачале сезона он неплохо смотрелся, а к осени сдулся.
 
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Romerik (YNWA)
14.12.2023 в 00:20
ЛЄ так ЛЄ. Не дуже то і хотілося в плейй офф)) А якщо серйозно, знову вистрибнули вище голови, 2 сезон підряд. Більше матчу з Барсою стосується. Тому групу можна занести в +. Далі побачимо
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2023 в 00:14
ну хоть "прелый" забил, выход которого на замену школота почему-то не отметила в материале
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
14.12.2023 в 00:09
Очікуваний результат. Клас є клас.
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dalexx (Украина)
14.12.2023 в 00:08
Сумно дивитися. Бондар вже у відпустці мабуть, його не можна брати до збірної. Тренеру є над чим працювати
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Серпень (Voznesensk)
14.12.2023 в 00:05
Вже на 21 секунді два паси Різнику і далі так само. Гри в захисті немає, вірніше відсутній сам захист взагалі. Захист відсутній, а помилки захисту присутні. Система гри хаотична. До ЛЄ потрапили завдяки перемозі під керівництвом Леувена над Антверпеном. Хоч я був проти Леувена, але все пізнається у порівнянні.
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
14.12.2023 в 00:04
Якась дебільна тактика: включили швидкість і пресинг, коли різниця вже була у 2-3 голи. До цього: постійні паси назад і імітація боротьби і пресингу. Не бачу за що можна хвалити Шахтар, як нам тут пропонують.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.12.2023 в 00:02
ризнык - 6овнодбриблер, бондарь - 6овнозащитник, бондаренко - 6овно просто
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Термит (Київ)
14.12.2023 в 00:00
Всіх вітаю з євровесною! Тактика у захисті - це повний аут, 3 голи самі собі привезли, по возилися з м'ячем у штрафній чи перед нею. А взагалі - дякую за сезон!
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