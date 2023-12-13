ЛЧ. Порту - Шахтер 5:3. Горняков нужно лишь похвалить

"Горняки" начали матч чрезвычайно нервно, нет, не так, даже испуганно! То Ризнык что-то придумывал при розыгрыше от своих ворот, то оборона донецкой команды тряслась. "Драконы" сразу зажали подопечных Марино Пушича на своей половине, заставляя футболистов украинской команды ошибаться. Эта нервозность "Шахтера" вылилась в пропущенный мяч уже на первых минутах. Гости откровенно растерялись и проспали атаку правым флангом, которую завершил Галену.

Гол немного расшевелил донецкую команду. Начались более менее серьезные подходы к воротам португальцев. Особенно активными в составе "Шахтера" были Зубков и Сикан. В свою очередь, подопечные Консейсау не отходили от своей стратегии и высоко прессинговали "горняков". А зачем было что-то менять "Порту", этот подход работал на ура - донецкий коллектив продолжал ошибаться.

Впрочем, хоть и медленно, но последовательно футболистам Пушича удавалось отодвигать игру со своей половины и уже самим переходить к построению своих атак. И на экваторе первого тайма украинская команда сумела сравнять счет. Взятие ворот получилось максимально курьезным, однако не по исполнению, а именно по ходу эпизода. Зубков классно расшатал защитника "драконов" и выкатил на Сикана. Все было разыграно, как по нотам, но одно "но". Лайнсмен еще в начале атаки поднял свой флажок, из-за чего игроки "Порту" выключились из эпизода. Однако Иштван Ковач поступил абсолютно грамотно и обратился за помощью к VAR. В итоге румынский арбитр засчитал гол, хотя и пришлось грудью сдерживать недовольство игроков "Порту".

Далее "горнякам", по всем канонам, оставалось выдержать гул "Драгау" и перевести ничейный результат в раздевалку, чтобы взять паузу и обдумать свои дальнейшие действия. Однако не так случилось, как хотелось. Несколько раз гости упускали Галену в собственной штрафной площадке, но бразилец пробивал неточно. Однако, вингер "драконов" не отчаялся, и в одном из эпизодов решил не мудрить и пробил из-за пределов штрафной зоны - 2:1. Максимально неприятный результат перед перерывом для "Шахтера".

Во второй половине встречи сценарий не изменился. В целом португальцы контролировали ход игры и владели инициативой. Опасные моменты возникали с обеих сторон. Было ощущение, что "горняки" в суматохе колебались, что делать. Или идти большими силами вперед, или стараться сыграть размеренно от защиты. Поэтому гости не играли плотно с соперниками, как будто заведомо боялись, что проиграют борьбу.. В итоге за это и поплатились. Опять срезка в защите. Опять тот же Галену воспользовался ошибкой Судакова, протащил мяч и отдал на свободного Тареми.

А дальше пошел полный хаос. Голы начали сыпаться как звездопад. Подопечные Пушича бежали отыгрываться, рвав все линии. Можно ли за что-то упрекнуть наставника "Шахтера"? Да нет. А что еще было делать?! Сначала Сикан классно разобрался с опопентом на замахе и попал в Эустаукио - записали на автогол. Далее снова суета, снова срезки, снова невынужденные ошибки. Апофеозом стал гол младшего Консейсау. Сын продолжил разгром отца. Бондарь на приеме ошибся, а юный португалец расстрелял Ризныка.

Казалось, это все, конец. Но "Шахтер" не сдавался до самого конца. Неприличный счет сумел подправить Эгиналду. Вышедший на замену 19-летний бразилец из-под защитника пробил в дальний угол ворот Кошты - 5:3. Забить три - это очень круто, но пропустить пять... Желания, и даже креатива впереди было много. Здесь следует отдать нашей команде должное. Но очень хромала организация и ментальная устойчивость.

На самом деле, донецкую команду можно, да нужно только хвалить. Давайте будем честными: многие из нас на старте этой еврокубковой кампании верили, что "Шахтер" сможет переиграть саму "Барселону" и получит путевку в евровесну? Не думаю. Единственный представитель Украины на евроарене, да еще и в такие тяжелые времена. Молодцы! Бились до конца, не играли блекло, показали себя достойно и получили хороший результат.

# КОМАНДА И П Н П З-П Очки 1 Барселона 6 4 0 2 12-6 12 2 Порту 6 4 0 2 15-8 12 3 Шахтер 6 3 0 3 10-12 9 4 Антверпен 6 1 0 5 6-17 3

6-й групповой тур. Квартет H. Сезон 2023/24

13.12.2023. Португалия. Порту, "Драгау".

"Порту" - "Шахтер" 5:3

Голы: Галену 9, 43, Тареми 62, Пепе 76, Консейсау 82 - Сикан 29, Эустаукио 73 (автогол), Эгиналду 88

"Порту": Кошта - Сануси, Пепе (Франко 81), Кардозу, Санчес (Мариу 78) - Галену (Хайме 88), Эустаукио (Груич 81), Варела, Пепе - Тареми, Эванилсон (Консейсау 81).

Главный тренер: Сержиу Консейсау (желтая карточка - 30).

"Шахтер": Ризнык - Матвиенко, Ракицкий (Келси 72), Бондарь, Гочолейшвили - Крыськив (Невертон 59), Судаков, Степаненко, Бондаренко (Назарина 85), Зубков (Эгиналду 85) - Сикан.

Главный тренер: Марино Пушич.

Предупреждения: Судаков 54, Назарина 90, Бондарь 90+1.

Удаление: ассистент Марино Пушича 90+2

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)