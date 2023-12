ЛЧ. Боруссия Дортмунд - ПСЖ 1:1. Париж отделался легким испугом

“Боруссия” Дортмунд выиграла самую сложную группу Лиги чемпионов 2023/24. BVB достаточно было ничьи в игре с Парижем, и команда Эдина Терзича ее добыла. Чемпион Франции должен благодарить “Милану”, который обыграл “Ньюкасл” на выезде и не позволил “сорокам” воспользоваться шансом подняться на второе место.

Это был тот еще матч. Обе команды не использовали на двоих шесть явных голевых моментов (четыре – Париж, два – Дортмунд), и порой казалось, что им просто неинтересно качественно играть в защите. Кроме того, при взгляде на стартовые составы очевидно, что обе команды играли без классических опорников. Матч был настолько открытым, насколько можно себе это представить.

Но при этом, каким-то образом первый тайм закончился со счетом 0:0. У ПСЖ шансов было больше. Килиан Мбаппе мог открывать счет уже на 17-й минуте. Форвард парижан получил хороший шанс из глубины, прокинул мяч мимо Кобеля, уже пробивал по пустым воротам… но в каком-то невообразимом прыжке Никлас Зюле выбил мяч с линии.

NIKLAS SULE WITH AN UNBELIEVABLE GOAL LINE CLEARANCE TO DENY MBAPPE ???? pic.twitter.com/QZhpSuTGjp