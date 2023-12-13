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ЛЧ. Боруссия Дортмунд - ПСЖ 1:1. Париж отделался легким испугом
Дортмунд выиграл группу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Боруссия” Дортмунд выиграла самую сложную группу Лиги чемпионов 2023/24. BVB достаточно было ничьи в игре с Парижем, и команда Эдина Терзича ее добыла. Чемпион Франции должен благодарить “Милану”, который обыграл “Ньюкасл” на выезде и не позволил “сорокам” воспользоваться шансом подняться на второе место.
Это был тот еще матч. Обе команды не использовали на двоих шесть явных голевых моментов (четыре – Париж, два – Дортмунд), и порой казалось, что им просто неинтересно качественно играть в защите. Кроме того, при взгляде на стартовые составы очевидно, что обе команды играли без классических опорников. Матч был настолько открытым, насколько можно себе это представить.
Но при этом, каким-то образом первый тайм закончился со счетом 0:0. У ПСЖ шансов было больше. Килиан Мбаппе мог открывать счет уже на 17-й минуте. Форвард парижан получил хороший шанс из глубины, прокинул мяч мимо Кобеля, уже пробивал по пустым воротам… но в каком-то невообразимом прыжке Никлас Зюле выбил мяч с линии.
NIKLAS SULE WITH AN UNBELIEVABLE GOAL LINE CLEARANCE TO DENY MBAPPE ???? pic.twitter.com/QZhpSuTGjp— ESPN FC (@ESPNFC) December 13, 2023
И это было только начало. Ли не попал по воротам с двух метров, Барколя поцелил дальним ударом в штангу, Коло Муани удачно открывался по флангу, но тоже не попал в створ ворот.
Дортмунд отвечал. Доннарумма справился с дальними ударами Ройса и Озджана, после одного из его сэйвов Адейеми удивительным образом не попал по воротам. Первый тайм закончился промахом Хуммельса.
Так как “Ньюкасл” забил свой гол “Милану” в первом тайме, “Пари Сен-Жермен” в виртуальной таблице находился уже на третьем месте. И положение Парижа только ухудшилось, как Хакими и Маркиньос на ровном месте подарили мяч Дортмунду около своей штрафной, а Фюллькруг разобрался в ситуации, и дал пас свободному Адейеми.
Но недолго Дортмунд был впереди. Мбаппе выполнил классический рывок, выполнил прострел в штрафную хозяев, отскок, и на добивании был 17-летний Заир-Эмери. Очень важный гол юного таланта ПСЖ, который в целом очень хороший матч.
Через некоторое время “Милан” сравнял счет, и положение Парижа стало приемлемым. Тут же свой гол забил Мбаппе, правда из офсайда.
Постепенно в игре горячий азарт уступил место холодному расчету. Дортмунд явно был доволен ничьей, и ПСЖ явно не хотел рисковать. Тем более, после того как “Милан” забил второй гол.
В итоге счет не изменился. Париж во втором сезоне подряд не будет сеяным при жеребьевке.
Mountain of Group F! ✅ pic.twitter.com/pgTSWwfB88— Borussia Dortmund (@BVB) December 13, 2023
Лига чемпионов, группа F, шестой тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”
“Боруссия” Дортмунд – “Пари Сен-Жермен” 1:1
Голы: Адейеми 51 – Заир-Эмери 56
“Боруссия”: Кобель – Вольф (Шлоттербек 69), Зюле, Хуммельс, Бенсебаини – Брандт, Озджан (Забитцер 69) – Адейеми (Рейна 81), Ройс, Байно-Гиттес (Мален 60) – Фюллькруг (Аллер 81)
“ПСЖ”: Доннарумма – Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес – Хакими, Заир-Эмери, Витинья, Барколя (Асенсио 82) – Ли (Угарте 69), Коло Муани (Солер 90+6) – Мбаппе
Предупреждения: Хуммельс 57 – Маркиньос 45
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Боруссия" Дортмунд
|6
|3
|2
|1
|7-4
|+3
|11
|2
|"Пари Сен-Жермен"
|6
|2
|2
|2
|9-8
|+1
|8
|3
|"Милан"
|6
|2
|2
|2
|5-8
|-3
|8
|4
|"Ньюкасл"
|6
|1
|2
|3
|6-7
|-1
|5
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