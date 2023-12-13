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Манчестер Сити установил рекорд в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Клуб победил восемь раз подряд

Манчестер Сити установил рекорд в Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Команда Гвардиолы сегодня, 13 декабря, сыграла против "Црвена Зведа" в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов. "Горожане" победили сербов со счетом - 2:3.

"Манчестер Сити" одержал 8-ю подряд победу. Первый клуб, который провел такую длинную победную серию в еврокубковых матчей.

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
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