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Манчестер Сити установил рекорд в Лиге чемпионов
Клуб победил восемь раз подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
Команда Гвардиолы сегодня, 13 декабря, сыграла против "Црвена Зведа" в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов. "Горожане" победили сербов со счетом - 2:3.
"Манчестер Сити" одержал 8-ю подряд победу. Первый клуб, который провел такую длинную победную серию в еврокубковых матчей.
????✨ Manchester City keep going…— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2023
◉ 2️⃣0️⃣ games unbeaten in Champions League.
◉ First English club ever to win 8️⃣ consecutive European Cup games.
◉ Six wins out of six in their UCL group. pic.twitter.com/bCjHn8TY8S
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