Манчестер Сити установил рекорд в Лиге чемпионов

Команда Гвардиолы сегодня, 13 декабря, сыграла против "Црвена Зведа" в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов. "Горожане" победили сербов со счетом - 2:3.

"Манчестер Сити" одержал 8-ю подряд победу. Первый клуб, который провел такую длинную победную серию в еврокубковых матчей.

????✨ Manchester City keep going…



◉ 2️⃣0️⃣ games unbeaten in Champions League.



◉ First English club ever to win 8️⃣ consecutive European Cup games.



◉ Six wins out of six in their UCL group. pic.twitter.com/bCjHn8TY8S