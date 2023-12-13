ЛЧ. Атлетико - Лацио 2:0. На гораздо более высоком классе

Лига Чемпионов. Группа Е. Шестой тур

Мадрид. "Эстадио Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Лацио" 2:0

Голы: Гризманн 6, Лино 51

"Атлетико": Облак, Савич (Аспиликуэта 68), Эрмосо, Хименес (Сеюнджу 46), Н. Молина, Витсель (Коке 63), Сауль, Де Поль, Лино, Гризманн (Депай 46), А. Корреа (Мората 63)

"Лацио": Проведель, Марушич (Лаццари 58), Казале, Хила, Хюсай (Лука Пеллегрини 70), Весино, Гендузи, Луис Альберто (Камада 64), Педро (Фелипе Андерсон 58), Иммобиле (Кастельянос 64), Дзакканьи

Предупреждения: Хименес 45+2 - Педро 8, Марушич 47, Гендузи 72

Главный арбитр: Сердар Гозубуюк (Нидерланды)

В решающих матчах, в матчах с серьезными турнирными заданиями, в игру могут вступить неизмеряемые показатели. Нервы, боевитость, мотивация, опыт. С ними аутсайдер может удивить фаворита. Но когда заданий нет, когда обе команды в следующем раунде, в очном матче просто побеждает та, что выше классом. Особенно - если она играет дома.

"Атлетико" гораздо выше классом, чем "Лацио". Это не было так заметно в очном римском матче, когда итальянцы доминировали и в итоге сравняли благодаря голу вратаря на 95-ой минуте. Да и затем по результатам они держались близко. Сегодня в случае победы даже выиграли бы группу. Но по игре разница была очевидна. Она подтвердилась и сегодня.

Десятая команда Серии А, крайне неспокойная из-за событий в лиге и счастливая благодаря досрочному выходу в 1/8 финала Лиги Чемпионов, не приехала рвать жилы в преддверии матча лиги против "Интера", да и не могла прыгнуть выше головы. У "Атлетико" также имеются кое-какие проблемы в лиге в последнее время, но он просто глубже по составу и сильнее.

Уже стартовое давление принесло серию потерь мяча возле штрафной Проведеля. И гол. Слишком легкий. Лино прострелил, Гризманн замкнул, забив свой пятый мяч в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов. Затем минут на 15 гости высвободились. Дзакканьи даже чуть не закрутил в угол, Гендузи дважды пробивал. Но и тогда все выглядело под контролем "Атлетико".

Проведель еще отбил удар Лино по центру, проследил за его же ударом низом мимо стойки. Поблагодарил его же за офсайд при голе Эрмосо после красивой комбинации. Ну а во втором тайме пропустил от него. Дважды игроки "Лацио" выбивали мяч, но не выбили даже из штрафной, мяч скакал по ней, пока Самуэль классно не пробил слета под перекладину.

И после этого гола "Лацио" потрепыхался еще минут 15. Фелипе Андерсон, Кастельянос даже пробивали в створ. Но слишком слабо. А Проведель с трудом отбил мощный удар Депая, и Мората был обязан попадать в створ на добивании. Равенством по итогам матча по ударам в створ никого не обмануть - "Атлетико" полностью заслужил свою победу.

"Матрасниики" выигрывают группу Лиги Чемпионов впервые с сезона 2016/17. С преимуществом в четыре очка. Без поражений, забивая во всех матчах и в целом забив 17 мячей. Еще и не пропустили сегодня, что для них в последнее время редкость. Одерживают 20-ую домашнюю победу подряд во всех турнирах. Сплошной позитив.

А "орлы" терпят девятое поражение в десяти матчах на испанской земле (побеждали как раз "Атлетико" в 1998-ом году), но быстро забудут об этой неудаче. Они продолжат праздновать свой второй выход из группы ЛЧ за 22 года, что их тренер Маурицио Сарри назвал "чудом", и готовиться к "Интеру" в лиге.