ЛЧ. Селтик - Фейеноорд 2:1. Вырванная победа на финише матча

Лига Чемпионов. Группа E, 6-й тур.

Глазго. "Селтик Парк"

Главный судья: Бенуа Бастьен

"Селтик" - "Фейеноорд" 2:1

Голы: Пальма 33(п), Лагербильке 90+1 - Минте 82

"Селтик": Харт - А. Джонстон, Уэлш(Лагербильке), Скейлз, Тейлор - О'Райли, Ивата(Бернардо), МакГрегор - М. Джонстон(Форрест), Фурухаси(Ох), Пальма(Фрам)

"Фейеноорд": Бейлов - Гертрейда, Белен(Дилросун), Ганцко, Гартман - Зерруки, Стенгс(Виффер), Тимбер(Бельт) - Пайшао(Минте), Хименес, Иванушец(Уэда)

Предупреждения: Зерруки, Тимбер, Минте, А. Джонстон, Тейлор

Обе команды потеряли шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, этот матч не мог изменить положение команд в группе, " Фейеноорд" забронировал за собой третью строчку, что позволяет роттердамцам играть весной в Лиге Европы, а "Селтик" гарантированно остается последним.

Но мотивация у шотландцев была, во-первых, в Лиге чемпионов за победу в матче дают солидные призовые, во-вторых, шотландцы не знают вкуса побед уже на протяжении 15 матчей в самом престижном клубном турнире Европы, в-третьих, поддержка домашней публики, и "Лацио", и "Атлетико" пришлось очень непросто в Глазго.

В первом тайме команды показали достаточно равную игру, было заметно, что гости играют без особого запала в глазах и надеются победить аутсайдера без лишних усилий. Всегда активный в этой ЛЧ "Фейеноорд" выглядел довольно расслабленным, особенно на фоне хозяев, которые выгрызали каждый мяч.

Ситуация изменилась после пропущенного гола. На 32 минуте хозяева заработали право на угловой, перед подачей стандарта в штрафной площадке началась толкотня, за которой активно наблюдал главный арбитр, Зерукки слишком активно опекал своего оппонента, держа его обеими руками, Скейлз сыграл по ситуации и завалился на газон, арбитр указал на пенальти, который реализовал Пальма. После пропущенного гола гости начали играть активнее и имели еще в первом тайме несколько хороших возможностей сравнять счет в игре.

Во втором тайме игра довольно успокоилась, "Селтику" удавалось останавливать соперника и не давать тому подходить близко к собственной штрафной площадке. Мячом немного больше владели хозяева, что очень странно, как для такой техничной команды, как "Фейеноорд", которая строит на этом свою игру.

Но когда время до финального свистка начало истекать, гости начали включать привычные скорости и давить на своего соперника, на 82-й минуте роттердамцам удается сравнять счет, Хименес хорошо забросил мяч в штрафную на совершенно одинокого Минте, которому оставалось просто пробить мимо Харта с близкой дистанции.

Но в этом матче "Селтик" своего не упустил, фортуна, которая в этом розыгрыше очень часто отворачивалась от футболистов из Глазго в конце матчей, на этот раз была на их стороне, уже на компенсированных минутах ко второму тайму "Селтик" был вознагражден за свое старание.

Розыгрыш углового закончился навесом О'Райли на Лагербильке, который головой отправил мяч в сетку ворот "Фейеноорда". 2:1 "Селтик" побеждает, и хоть команда остается на дне турнирной таблицы, эта победа стала хорошим подарком для преданных фанатов шотландской команды.