ЛЧ. Ньюкасл – Милан 1:2. Росонери выгрызают право играть в еврокубках

Лига чемпионов

Группа F, шестой тур

"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Обеим командам сегодня нужна была только победа для квалификации в 1/8 финала Лиги чемпионов. Также они оба параллельно болели за "Боруссию" Дортмунд. Сороки определенное время – с 33 по 59 минуту даже находились на втором месте группы, но есть одно но.

Сегодня на скамье запасных "сорок" было пять полевых футболистов и два голкипера. В то же время в основе играл 17-летний Майли и дублирующий вратарь Дубравка. Хоть и первый тайм хозяева провели очень удачно, но со временем им просто не хватило сил.

До перерыва “Ньюкасл” должен был забивать дважды, а то и трижды. Однако реализовать свой момент удалось только однажды. На 33 минуте после удачной комбинационной контратаки Жоэлинтон наконец-то прошил Меньяна, который до этого не раз спасал гостей. Также и Томори однажды – на 20 минуте – вынес мяч из ленты ворот. Короче говоря, “Милану” везло.

