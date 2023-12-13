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ЛЧ. Ньюкасл – Милан 1:2. Росонери выгрызают право играть в еврокубках
Итальянский клуб одержал волевую победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов
Группа F, шестой тур
"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
Обеим командам сегодня нужна была только победа для квалификации в 1/8 финала Лиги чемпионов. Также они оба параллельно болели за "Боруссию" Дортмунд. Сороки определенное время – с 33 по 59 минуту даже находились на втором месте группы, но есть одно но.
Сегодня на скамье запасных "сорок" было пять полевых футболистов и два голкипера. В то же время в основе играл 17-летний Майли и дублирующий вратарь Дубравка. Хоть и первый тайм хозяева провели очень удачно, но со временем им просто не хватило сил.
До перерыва “Ньюкасл” должен был забивать дважды, а то и трижды. Однако реализовать свой момент удалось только однажды. На 33 минуте после удачной комбинационной контратаки Жоэлинтон наконец-то прошил Меньяна, который до этого не раз спасал гостей. Также и Томори однажды – на 20 минуте – вынес мяч из ленты ворот. Короче говоря, “Милану” везло.
On the scoresheet in the #UCL. ????????????— Newcastle United FC (@NUFC) December 13, 2023
J7. ???? pic.twitter.com/tLXMPx2UHS
В первом тайме "россонери" практически всем уступили сопернику. Они вспышками выбегали в атаки и недолго забирали мяч под свой контроль. После перерыва таких случаев стало больше. “Сороки” не успевали закрывать все зоны, а в обороне откровенно проваливались.
Такой неудачный момент для хозяев случился на 59-й минуте. После подачи Леау мяч всеми правдами и неправдами после удобных для гостей рикошетов дошел до Пулишича. Тот свой единственный шанс в матче не упустил, сравняв счет.
???????????? pic.twitter.com/osi8pbSI9I— AC Milan (@acmilan) December 13, 2023
"Ньюкасл" в целом ничья устраивала – оставались хотя бы в Лиге Европы. Однако "Милану" нужно было только выигрывать. Команды создали на поле качели. Сначала удар Гимараэса после сейва Меньяна полетел в перекладину, затем Леау не реализовал 100% выход один на один с голкипером и попал в штангу.
В конце концов, чаши весов перегнулись на сторону "россонери". "Милану" удался отличный контрвыпад (на этот раз без всяких рикошетов), который завершил Чуквуэзе. Замена Пиоли сработала: нигериец красиво забил через минуту после выхода на замену.
What a finish ????????#NEWACM #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/8SZO5141cm— AC Milan (@acmilan) December 13, 2023
Трудные минуты должны были быть для "Милана", однако не хватило сил у "Ньюкасла". Они хоть и старались идти вперед, но возвращаться назад было некому. В компенсированное время гости дважды могли удваивать преимущество, но один раз Эрнандес поспешил, а во втором моменте Томори попал в штангу.
В параллельном матче "Боруссия" и ПСЖ практически все 90 минут играли вничью – так поединок и завершили. Это позволяло “Ньюкаслу” в случае победы пройти в 1/8 ЛЧ, но “Милану” такой результат дает возможность занять третье место и играть в ЛЕ. А "сороки" вылетают из еврокубков. Прекрасная получилась "группа смерти", интересная до последних секунд шестого тура.
"Ньюкасл" - "Милан" 1:2
Голы: Жоелинтон 33 – Пулишич 59, Чуквуэзе 84
Ньюкасл: Дубравка – Триппьер (Берн 62), Ласселс, Шер, Ливраменто – Майли (Лонгстофф), Гимараэс, Жоелинтон – Альмирон, Уилсон, Гордон
Милан: Меньян – Калабрия, Томори, Эрнандес, Флоренци – Муса (Чуквуэзе 83), Рейндерс, Лофтус-Чик (Побега 73) – Пулишич (Йович 73), Жиру (Окафор 83), Леау (Бартезаги 88)
Предупреждения: Жоелинтон 72, Шер 90+5 – Леау 40, Меньян 45+1, Йович 78, Муса 80, Флоренци 90
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