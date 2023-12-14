Пушич: Я благодарен за такие матчи из-за того, как они помогают учиться и развиваться

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич ответил на слова журналистов после матча с "Порту" (5:3) в 6-м туре Лиги чемпионов.

- Что, по вашему мнению, стало причиной поражения? Возможно, в конце не хватило сил по сравнению с "Порту"? Что именно могло стать причиной и какова ваша общая реакция на результат?

- Да, к сожалению, мы проиграли, а причина очень проста - они забили пять голов, а мы только три. Для выездного матча это много, но этого было недостаточно. "Порту" - это очень хорошая команда, как я уже говорил, команда, против которой трудно играть, которая действует в высоком темпе, очень авантюрная. Соперник хорошо начал, мы хорошо отыгрывались. Мы доминировали в определенных частях матча, но сделали две-три необязательные ошибки, что слишком для такого уровня. Из-за этого отыграться было не так легко, но, конечно, мы пытались это сделать все время, особенно в последние 25 минут, когда счет был 3:2. Мы заменили наших игроков атаки, хотели отыграться, но потом снова пропустили. Должен сказать, что уровень соперника также сыграл свою роль, потому что это их стиль, мы готовились к этому. На самом деле все произошло так, как мы и обсуждали, но в негативном смысле для нас.

- Какие слова вы нашли для футболистов после игры и вообще как бы описали этот период для команды, потому что это был последний официальный матч для "Шахтера" в 2023 году?

- Честно говоря, иногда странно гордиться командой после поражения, потому что мы действительно приехали сюда соревноваться и играть, и я думаю, у нас есть что предложить зрителям - качественный футбол с очень достойным соперником. Поэтому мои игроки сделали все возможное, боролись до конца, последние 25 минут, наверное, прошли в игре один в один, только с тремя защитниками, мы поставили всех нападающих в линию. Мы действительно сделали все, но и они сделали все. Поэтому я горжусь этой командой, очень молодой командой. Эти поединки важны для процесса обучения молодых игроков, потому что только так ты можешь получить этот опыт, и мы это сделали. С одной стороны, я благодарен за такие матчи из-за того, как они помогают учиться и развиваться.

Если вы посмотрите на нашу кампанию в Лиге чемпионов до этого момента, мы имели очень тяжелую группу, набрали девять очков, что является большим достижением, играя в хороший футбол. Я только могу сказать, что очень доволен усилиями моих игроков, тем, как они развиваются индивидуально и как прогрессирует команда в последние два месяца. Поэтому, если описывать мои первые два месяца в этом клубе, - тяжелый труд, много путешествий, неидеальные обстоятельства для работы из-за имеющейся ситуации, о которой всем известно. Но они очень много работали каждый день, были дисциплинированными, и вы также могли это наблюдать во время матчей. Повторюсь, я очень ими горжусь. Мы достигли очень важной цели для клуба и остаемся в замечательном турнире - в Лиге Европы.

- Я знаю, что очень трудно что-то говорить после такого результата, но одним из положительных моментов была игра Даниила Сикана. В украинском футболе нечасто встречаются бомбардиры, которые забивают в Лиге чемпионов так, как он это делает сейчас. В прошлом сезоне Лиги чемпионов он сделал много ошибок, то как он изменился сейчас и как вы с ним работаете для его прогресса и такого результата?

- Во-первых, всегда имеют значение две вещи: твоя способность развиваться в сочетании с твоим характером. Боевой дух и характер. И это касается не только Сикана, который очень хорошо прогрессирует, что я рад видеть, но многие из ребят делают такие шаги. Как я уже говорил, это достаточно молодая команда с большим количеством молодых футболистов. Чтобы достичь уровня сильного игрока в Лиге чемпионов, нужно приложить немало усилий, проделать много работы. И повторюсь: он способен развиваться, он обладает характером, чтобы усердно работать. Эти два аспекта, вместе с программой, тренировками и видеоразборами, которые мы проводим со всеми игроками, являются частью развития. Приятно это видеть, и я считаю, что это очень важно для украинского футбола, - сказал Пушич.