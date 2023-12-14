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Вендерсон Галено: Мы в Порту никогда не играем на ничью, хотя этот результат нас устраивал

Лига Чемпионов

Бразилец признан лучшим игроком матча

Вендерсон Галено: Мы в Порту никогда не играем на ничью, хотя этот результат нас устраивал

getty images

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Вендерсон Галено, лучший игрок матча "Порту" - "Шахтер" по версии УЕФА, прокомментировал победу своей команды (5:3) в 6-м туре Лиги чемпионов и, соответственно, проход в плей-офф.

"Я работаю каждый день, чтобы хорошо играть из матча в матч. Я снова сделал дубль против "Шахтера", и я очень счастлив.

Команда заслужила эту победу теми усилиями, которые мы прилагали с самого начала группового этапа.

Мы в "Порту" никогда не играем на ничью, хотя этот результат нас тоже устраивал. Тренер сказал, что этот матч будет как финал, и мы должны победить. Миссия выполнена", - сказал Галено.

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Источник:
uefa
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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