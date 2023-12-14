Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вендерсон Галено: Мы в Порту никогда не играем на ничью, хотя этот результат нас устраивал
Бразилец признан лучшим игроком матча
getty images
Вендерсон Галено, лучший игрок матча "Порту" - "Шахтер" по версии УЕФА, прокомментировал победу своей команды (5:3) в 6-м туре Лиги чемпионов и, соответственно, проход в плей-офф.
"Я работаю каждый день, чтобы хорошо играть из матча в матч. Я снова сделал дубль против "Шахтера", и я очень счастлив.
Команда заслужила эту победу теми усилиями, которые мы прилагали с самого начала группового этапа.
Мы в "Порту" никогда не играем на ничью, хотя этот результат нас тоже устраивал. Тренер сказал, что этот матч будет как финал, и мы должны победить. Миссия выполнена", - сказал Галено.
Популярное сейчас
- Голевая феерия не в пользу горняков. Порту – Шахтер 5:3. Видео голов и обзор матча
- Известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
- Порту - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Все участники плей-офф. Итоговые таблицы группового раунда Лиги чемпионов
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО