Вендерсон Галено: Мы в Порту никогда не играем на ничью, хотя этот результат нас устраивал

Вендерсон Галено, лучший игрок матча "Порту" - "Шахтер" по версии УЕФА, прокомментировал победу своей команды (5:3) в 6-м туре Лиги чемпионов и, соответственно, проход в плей-офф.

"Я работаю каждый день, чтобы хорошо играть из матча в матч. Я снова сделал дубль против "Шахтера", и я очень счастлив.

Команда заслужила эту победу теми усилиями, которые мы прилагали с самого начала группового этапа.

Мы в "Порту" никогда не играем на ничью, хотя этот результат нас тоже устраивал. Тренер сказал, что этот матч будет как финал, и мы должны победить. Миссия выполнена", - сказал Галено.