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В плей-офф ЛЧ вышли 4 клуба из Испании, по 3 - из Италии и Германии, 2 - из Англии
Четыре испанских клуба пробились в плей-офф в Лиге чемпионов
uefa.com
"Атлетико", "Реал Сосьедад", "Барселона" и "Реал Мадрид" заняли 1-е места в своих группах. Единственный вылетевший испанский клуб - "Севилья", которая завершила выступления в еврокубковом сезоне.
Германию представят в плей-офф Лиги чемпионов три клуба. "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд вышли с 1-х мест. "РБ Лейпциг" занял 2-ю позицию в группе. "Унион" завершил выступления в еврокубках, оставшись аутсайдером в своей группе.
У Италии также будет три представителя в плей-офф Лиги чемпионов. "Наполи", "Интер" и "Лацио" заняли 2-е места в своих группах. "Милан" завершил этап на 3-й позиции и будет выступать в Лиге Европы.
Только две английские команды смогли пробиться в плей-офф главного еврокубка. "Манчестер Сити" и "Арсенал" обеспечили себе 1-е места в группах. "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед", напротив, остались на последних строчках в таблицах.
По одному представителю в плей-офф Лиги чемпионов будет у Франции ("ПСЖ"), Португалии ("Порту"), Нидерландов ("ПСВ") и Дании ("Копенгаген").
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