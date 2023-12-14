Килиан Мбаппе был недоволен игрой "ПСЖ" в конце матча с "Боруссией" (1:1).

Как пишет Foot Mercato, когда судья добавил шесть минут, парижане не стали активно атаковать, чтобы попытаться одержать победу.

Отмечается, что победа обеспечила бы "ПСЖ" первое место в группе и более выгодное место в группе, а Мбаппе расстроила такая пассивность.

После матча форвард принял душ примерно за две минуты, после чего первым сел в автобус "ПСЖ", не остановившись, чтобы пообщаться с прессой в микст-зоне.