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Килиан Мбаппе был недоволен игрой ПСЖ в конце матча с Боруссией

Лига Чемпионов

Килиан проигнорировал прессу и первым сел в автобус

Килиан Мбаппе был недоволен игрой ПСЖ в конце матча с Боруссией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Килиан Мбаппе был недоволен игрой "ПСЖ" в конце матча с "Боруссией" (1:1).

Как пишет Foot Mercato, когда судья добавил шесть минут, парижане не стали активно атаковать, чтобы попытаться одержать победу.

Отмечается, что победа обеспечила бы "ПСЖ" первое место в группе и более выгодное место в группе, а Мбаппе расстроила такая пассивность.

После матча форвард принял душ примерно за две минуты, после чего первым сел в автобус "ПСЖ", не остановившись, чтобы пообщаться с прессой в микст-зоне.

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Источник:
footmercato
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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