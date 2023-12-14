Шахтер - лидер еврокубков по количеству переходов из группы Лиги чемпионов в Кубок УЕФА/Лигу Европы

Сезон 2023/24 стал последним, когда команды из основной сетки Лиги чемпионов могли переходить в Лигу Европы. В целом же эта история продолжалась последние 25 лет. С сезона 2024/25, когда вступит в силу очередная реформа от УЕФА, переходов из основной сетки Лиги чемпионов в плей-офф Лиги Европы не будет.

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Интересно, что за 25-летнюю историю текущего формата еврокубков, когда команды могли переходить из группы Лиги чемпионов в плей-офф Кубка УЕФА/Лиги Европы, лидером по количеству этих переходов стал донецкий "Шахтер". У него таких переходов одиннадцать. На втором/третьем местах – "Олимпиакос" и "Аякс" с девятью переходами. Далее идет "Бенфика" с восемью переходами, далее – "Брюгге" с шестью, а еще дальше – "Байер" и "Динамо" (Киев) с пятью переходами из Лиги чемпионов в Кубок УЕФА/Лигу Европы.

"Шахтер" переходил из основной сетки Лиги чемпионов в Кубок УЕФА/Лигу Европы в сезонах 2000/01, 2004/05, 2006/07, 2008/09, 2013/14, 2015/16, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2022/23, 2023/24.

По качеству выступлений в Кубке УЕФА/Лиге Европы после перехода туда из группы Лиги чемпионов "Шахтер" занимает третье место, имея в активе одну победу в турнире (2008/09), два полуфинала (2015/16 и 2019/20), четыре участия в 1/8-ой финала и четыре (с учетом нынешней) – в 1/16-ой. Эффективнее "Шахтера" в Кубке УЕФА / Лиге Европы после перехода туда из группы Лиги чемпионов являются "Севилья" и "Атлетико", которые по два раза выигрывали второй по престижности евротурнир после перехода туда из Лиги чемпионов.