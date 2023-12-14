Лапорта посетил раздевалку Барсы после поражения от Антверпена и поддержал команду

Президент "Барселоны" поддержал команду после поражения от "Анверпена" (2:3).

Жоан Лапорта посетил раздевалку и, как пишет Diario Sport, выразил команде слова поддержки, ведь каталонский клуб все равно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, "Барса" заняла первое место в группе с "Порту", "Шахтером" и "Антверпеном". С португальцами у них по 12 очков.