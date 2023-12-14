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Лапорта посетил раздевалку Барсы после поражения от Антверпена и поддержал команду
Барса заняла первое место в группе
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президент "Барселоны" поддержал команду после поражения от "Анверпена" (2:3).
Жоан Лапорта посетил раздевалку и, как пишет Diario Sport, выразил команде слова поддержки, ведь каталонский клуб все равно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
Напомним, "Барса" заняла первое место в группе с "Порту", "Шахтером" и "Антверпеном". С португальцами у них по 12 очков.
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Источник:sport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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Dr. House (Поділля)
14.12.2023 в 10:59
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