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Лапорта посетил раздевалку Барсы после поражения от Антверпена и поддержал команду

Лига Чемпионов

Барса заняла первое место в группе

Лапорта посетил раздевалку Барсы после поражения от Антверпена и поддержал команду

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Президент "Барселоны" поддержал команду после поражения от "Анверпена" (2:3).

Жоан Лапорта посетил раздевалку и, как пишет Diario Sport, выразил команде слова поддержки, ведь каталонский клуб все равно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, "Барса" заняла первое место в группе с "Порту", "Шахтером" и "Антверпеном". С португальцами у них по 12 очков.

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Источник:
sport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
14.12.2023 в 10:59
Підтримав. .уїв напхав і рахунок виставив шлємазлам за те, що мінімум 3 ляма проїпали
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Комментарии 1
Dr. House (Поділля)
14.12.2023 в 10:59
Підтримав. .уїв напхав і рахунок виставив шлємазлам за те, що мінімум 3 ляма проїпали
Ответить
0
0

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