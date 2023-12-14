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Внимательно ли вы следили за выступлениями Шахтера в ЛЧ 2023/24? Квиз от UA-Футбол

Лига Чемпионов

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Внимательно ли вы следили за выступлениями Шахтера в ЛЧ 2023/24? Квиз от UA-Футбол

Фото: Михайло Лозовий/UA-Football

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

13-го декабря завершился групповой этап Лиги чемпионов сезона 2023/24. К сожалению, действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер" не сумел пройти дальше, проиграв в заключительном матче "Порту". Однако наши соотечественники обеспечили себе евровесну и в следующем году сыграют в Лиге Европы.

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за выступлениями "Шахтера" в групповом раунде этого розыгрыша ЛЧ, пройдя наш квиз.

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