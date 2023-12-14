По-ихнему, по-бразильски. Акценты зрителя на игре Порту с Шахтером

Вы забьете нам, сколько сможете, а мы – сколько захотим! Казалось, вчера вечером кто-то начертал эти слова, приписываемые Пеле, в воздухе над стадионом в Порту. И последний матч старого года в нашем футбольном сезоне (агония "Зари" не в счет – увы, но она интересна лишь "узкому кругу ограниченных друзей") превратился в карнавальную феерию.

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Наверное, все-таки нужно было быть неисправимым мечтателем, мало смыслящим в футболе, чтобы всерьез рассчитывать на победу представителя нынешней УПЛ здесь. В гостях у португальского гранда, традиционно непреодолимого для "Шахтера" лучших времен. Да еще в игре, которая решала судьбу путевки в плей-офф.

Как говорится, если изнасилование неизбежно, расслабьтесь и получите удовольствие. Разумеется, наши футболисты руководствовались не этим лайфхаком, но уж болельщики должны были быть готовы их понять и простить в любом случае. Не придавая значения положенным "по протоколу" усиленным ударам пяткой в грудь. Мы, мол, все осознаем и как один умрем в борьбе за это.

Хорошая новость – мы забили трижды. Плохая – пропустили аж пять раз.

Вообще было реализовано восемь голевых моментов из четырнадцати – просто праздник какой-то! Максимальный отрезок времени без обострений у ворот составил всего лишь 13 минут – в середине первого тайма, между промахом Сикана и сэйвом Кошты после удара Гочолейшвили. При 0:1 для нас.

На самом деле интрига приказывала долго жить тоже трижды. Игра в кошки-мышки, она такая: предполагает время от времени оставлять мышке иллюзию возможности спасения.

В первый раз звон колокола раздался перед перерывом, когда Галено сделал дубль, и разъяренные нелепо пропущенным голом игроки "Порту" продолжили штурмовать ворота Ризныка. Штурм завершился по истечении часа игры вторым звонком, и, казалось, Тареми уже таки-похоронил интригу.

Но случился еще один чудесный мяч в хозяйские ворота, после чего окончательно оформил результат Пепе на 76-й минуте. После этого они в последний раз захотели, после чего мы в последний раз смогли. Но верить в благополучный для нас исход было уже как-то даже неприлично.

Итоговый счет адекватно отражает преимущество "Порту" над "Шахтером" - именно в два мяча. Правда, не будь этой поражающей воображение реализации моментов, он выглядел бы не столь живописно – 3:1.

При этом нам изрядно повезло с голами. На 30-й минуте Сикан сравнял счет, по большому счету, благодаря ошибке лайнсмена. Тот поспешил "зажечь" офсайд, которого не было, а ВАР в этом случае неумолим. По крайней мере, в Европе. Наши же довели атаку до логического конца, а кто там у соперника бросил играть – проблемы индейцев.

На 72-й минуте тот же Сикан вновь отработал до конца, который оказался для него победным. После его удара соперники все сделали сами: двойной рикошет от Кошты к Эуштакиу привел ко второму мячу за линией их ворот. И отрыв в счете сократился до минимума…

Сиквел первого фильма о встрече этих команд в какой-то мере оказался и ремейком. Только в два раза более зрелищным, спецэффектов не пожалели. Да и в главных ролях блистали те же – Галену и Тареми. Только первый участвовал в еще большем количестве голов, тогда как второй – в меньшем. Иначе было бы полнейшее дежа вю.

Четыре взрослых сэйва Ризныка меркнут перед пятью пропущенными голами его команды. А дважды вознагражденные настырность и нацеленность на ворота Сикана просто не могли не броситься в глаза. Это и были самые заметные фигуры в составе "Шахтера".

Только не надо про "Барселону". Я же вам говорил, то было чудо обыкновенное. И в дальнейшем мы могли убедиться в том, что заурядности ему добавил сам соперник, которому нынче недостает стабильности и солидности. Обыграть сегодня "Порту", да в "лобовом" поединке – тут уже мир должен был перевернуться вверх ногами.

Как ни крути, а на выходе ключевой почему-то смотрится победа в Антверпене. Еще при ван Леувене, и с существенной долей везения. Хотя… Но как бы там ни было, а в Новом году у нас будет на кого посмотреть в плей-офф Лиги Европы. И хочется верить, что команда Пушича будет себя чувствовать там достаточно уверенно.

А вчерашний яркий и разноцветный серпантин, соскользнувший под нашу скромно украшенную елочку, этого новогоднего ощущения ну никак не испортил.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine