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The Telegraph оценил шансы клубов выиграть Лигу чемпионов
Авторитетное издание представило свой рейтинг фаворитов Лиги чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетное издание The Telegraph представило свой рейтинг фаворитов Лиги чемпионов сезона-2023/2024 после группового этапа. По мнению издания, главными претендентами на победу в турнире являются английский «Манчестер Сити», мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал».
Шансы команд на победу в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2023/2024:
- 1. «Манчестер Сити» — 33%;
- 2. «Бавария» — 20%;
- 3. «Реал» — 15%;
- 4. «Арсенал» — 13%;
- 5. «Пари Сен-Жермен» — 8%;
- 6. «Барселона» — 7%.
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 18 декабря. Мероприятие пройдёт в швейцарском городе Ньон.
Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл «Интер» со счётом 1:0.
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