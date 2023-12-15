  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. The Telegraph оценил шансы клубов выиграть Лигу чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

The Telegraph оценил шансы клубов выиграть Лигу чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Авторитетное издание представило свой рейтинг фаворитов Лиги чемпионов

The Telegraph оценил шансы клубов выиграть Лигу чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетное издание The Telegraph представило свой рейтинг фаворитов Лиги чемпионов сезона-2023/2024 после группового этапа. По мнению издания, главными претендентами на победу в турнире являются английский «Манчестер Сити», мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал».

Шансы команд на победу в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2023/2024:

  • 1. «Манчестер Сити» — 33%;
  • 2. «Бавария» — 20%;
  • 3. «Реал» — 15%;
  • 4. «Арсенал» — 13%;
  • 5. «Пари Сен-Жермен» — 8%;
  • 6. «Барселона» — 7%.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 18 декабря. Мероприятие пройдёт в швейцарском городе Ньон.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл «Интер» со счётом 1:0.

Читайте также Все участники плей-офф. Итоговые таблицы группового раунда Лиги чемпионов
По теме
yellow-arrow
Два футболиста Арсенала и Порту вошли в символическую сборную группового этапа ЛЧ от WhoScored
yellow-arrow
Руководство Барселоны считает, что де Йонг пошел на обман перед матчем Лиги чемпионов
yellow-arrow
Проиграли, но никто не расстроен – парадокс? Нет, все как раз логично. Обзор матча Порту – Шахтер
Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Барселона Реал (Мадрид) Манчестер Сити Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
telegraph
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости