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Сегодня состоится жеребьевка 1/8-ой финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Сформируются первые пары плей-офф

Сегодня состоится жеребьевка 1/8-ой финала Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 18-го декабря, состоится жеребьевка 1/8-ой финала Лиги чемпионов. В процедуре примут участие 16 клубов, которые будут разделены на две группы по восемь команд. Первую группу сформируют победители группового раунда, вторую – вторые места группового раунда.

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Сеяные (победители групп): "Арсенал" (Англия), "Атлетико" (Испания), "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Реал" (Испания), "Реал Сосьедад" (Испания).

Не сеяные (вторые места групп): "Интер" (Италия), "Копенгаген" (Дания), "Лацио" (Италия), "Лейпциг" (Германия), "Наполи" (Италия), ПСЖ (Франция), "Порту" (Португалия), ПСВ (Нидерланды).

Между собой сыграют сеяные с не сеяными. В одну пару не могут попасть команды, которые играли в одной группе, а также представители одной страны.

Начало жеребьевки – в 13:00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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