Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня состоится жеребьевка 1/8-ой финала Лиги чемпионов
Сформируются первые пары плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 18-го декабря, состоится жеребьевка 1/8-ой финала Лиги чемпионов. В процедуре примут участие 16 клубов, которые будут разделены на две группы по восемь команд. Первую группу сформируют победители группового раунда, вторую – вторые места группового раунда.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Сеяные (победители групп): "Арсенал" (Англия), "Атлетико" (Испания), "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Реал" (Испания), "Реал Сосьедад" (Испания).
Не сеяные (вторые места групп): "Интер" (Италия), "Копенгаген" (Дания), "Лацио" (Италия), "Лейпциг" (Германия), "Наполи" (Италия), ПСЖ (Франция), "Порту" (Португалия), ПСВ (Нидерланды).
Между собой сыграют сеяные с не сеяными. В одну пару не могут попасть команды, которые играли в одной группе, а также представители одной страны.
Начало жеребьевки – в 13:00.
Популярное сейчас
- Примера. Реал Мадрид - Вильярреал 4:1. Борьбы не вышло, но Лунин все равно пропустил
- Украинские спецслужбы нашли прослушку в кабинете, которым мог бы пользоваться Залужный
- Лутон обновил информацию о состоянии Локьера
- Все участники плей-офф. Итоговые таблицы группового раунда Лиги чемпионов
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО