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Жеребьевка 1/8-й финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию

Лига Чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Жеребьевка 1/8-й финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

У понедельник, 18-го декабря, состоится жеребьевка 1/8-ой финала Лиги чемпионов. В процедуре примут участие 16 клубов, которые будут разделены на две группы по восемь команд. Первую группу сформируют победители группового раунда, вторую – вторые места группового раунда.

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Сеяные (победители групп): "Арсенал" (Англия), "Атлетико" (Испания), "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Реал" (Испания), "Реал Сосьедад" (Испания).

Не сеяные (вторые места групп): "Интер" (Италия), "Копенгаген" (Дания), "Лацио" (Италия), "Лейпциг" (Германия), "Наполи" (Италия), ПСЖ (Франция), "Порту" (Португалия), ПСВ (Нидерланды).

Между собой сыграют сеяные с не сеяными. В одну пару не могут попасть команды, которые играли в одной группе, а также представители одной страны.

Начало жеребьевки – в 13:00. Смотреть онлайн в прямом эфире можно на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

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Лига чемпионов. 1/8-я финала

Жеребьевка

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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