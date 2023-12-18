Лига Чемпионов
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Внимательно ли вы следили за групповым этапом Лиги чемпионов 2023/24? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
18 декабря состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2023/24. Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за групповым этапом этой ЛЧ, пройдя наш квиз.
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