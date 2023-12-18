Зинченко против обидчика Шахтера. Состоялась жеребьевка 1/8-й финала ЛЧ

В понедельник, 18-го декабря, состоялась жеребьевка 1/8-ой финала Лиги чемпионов. Шестнадцать команд были разделены на две корзины: сеяные (победители групп) и не сеяные (вторые места групп). По итогу жеребьевки сеяные команды сыграют с не сеяными.

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В одну пару не могли попасть команды из одной страны, а также те команды, которые противостояли друг другу на групповом этапе.

Результаты жеребьевки:

"Порту" (Португалия) - "Арсенал" (Англия);

"Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания);

ПСЖ (Франция) - "Реал Сосьедад (Испания);

"Интер" (Италия) - "Атлетико" (Испания);

ПСВ (Нидерланды) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия);

"Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия);

"Копенгаген" (Дания) - "Манчестер Сити" (Англия);

"Реал" (Испния) - "Лейпциг" (Германия).

Матчи 1/8-ой финала состоятся 13/14/20/21 февраля и 5/6/12/13 марта.