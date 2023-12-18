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Зинченко против обидчика Шахтера. Состоялась жеребьевка 1/8-й финала ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено

Игровые пары первой стадии плей-офф

Зинченко против обидчика Шахтера. Состоялась жеребьевка 1/8-й финала ЛЧ

UEFA

Новина українською

В понедельник, 18-го декабря, состоялась жеребьевка 1/8-ой финала Лиги чемпионов. Шестнадцать команд были разделены на две корзины: сеяные (победители групп) и не сеяные (вторые места групп). По итогу жеребьевки сеяные команды сыграют с не сеяными.

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В одну пару не могли попасть команды из одной страны, а также те команды, которые противостояли друг другу на групповом этапе.

Результаты жеребьевки:

  • "Порту" (Португалия) - "Арсенал" (Англия);
  • "Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания);
  • ПСЖ (Франция) - "Реал Сосьедад (Испания);
  • "Интер" (Италия) - "Атлетико" (Испания);
  • ПСВ (Нидерланды) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия);
  • "Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия);
  • "Копенгаген" (Дания) - "Манчестер Сити" (Англия);
  • "Реал" (Испния) - "Лейпциг" (Германия).

Матчи 1/8-ой финала состоятся 13/14/20/21 февраля и 5/6/12/13 марта.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
18.12.2023 в 14:57
Думаю, что людям, купившим последний ЧМ, нужно будет купить и выход их клуба в 1/4 ЛЧ. Баски хорошо кусаются, что подтвердит Интер, и без помощи арбитров будет очень сложно.
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Комментарии 10
Andrumas (Düsseldorf)
18.12.2023 в 14:57
Думаю, что людям, купившим последний ЧМ, нужно будет купить и выход их клуба в 1/4 ЛЧ. Баски хорошо кусаются, что подтвердит Интер, и без помощи арбитров будет очень сложно.
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
18.12.2023 в 14:04
Прав Хард, некоторые пары по рез. жеребьевки даже не на размышления наводят, а доказывают, что там поработали (как и много раз раньше) опытные шулера.
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4
1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.12.2023 в 14:01
Пощастило Порту, могло б МС попасти..
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0
1
Dr. House (Поділля)
18.12.2023 в 13:59
Сподіваюся, що Наполі на чолі із Гвічею та Осімхеном гарно повозять барсотушку та наколотять їй повну торбу
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2
Alexad (Кропивницький (Киров)
18.12.2023 в 13:47
Хотілось би фінал Арсенал-Баварія, мабуть найяскравіші команди із цього списка дубової алеї!
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hrdhrd (Україна)
18.12.2023 в 13:43
Ну то что Сити достанется самая слабая команда, это было очевидно Как и ПСЖ, на левом пенальти вышли из группы, теперь удобный соперник. Барселона - с нынешней игрой будет сложно, но прошлогоднего Наполи уже нет. По Реалу - могло бы проще, могло быть сложнее, но нормально.
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2
metall5291 (Kharkiv)
18.12.2023 в 14:01
Всё будет ОК. По Реалу всё понятно, но придется побегать. Что касается барсуков и Наполи, то барсуков (прошлогодних) тоже нет и в помине. Хотя и прошлогодние были так себе.
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0
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hrdhrd (Україна)
18.12.2023 в 14:16
Ну в принципе да)
 
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metall5291 (Kharkiv)
18.12.2023 в 13:30
Как я и предсказывал, барсуки выйдут на итальянцев и это будет их лебединая песня в ЛЧ. Что касается Реала - соперник Лейпциг один из сильнейших, среди несеяных. Но проблем быть не должно.
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PiterCantrope (Франківськ)
18.12.2023 в 13:27
"Інтер" - "Атлетико" в 1/8, одна з двох найнезручніших команд одразу вилетить.
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