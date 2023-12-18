Лига Чемпионов
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Зинченко против обидчика Шахтера. Состоялась жеребьевка 1/8-й финала ЛЧ
Игровые пары первой стадии плей-офф
UEFA
В понедельник, 18-го декабря, состоялась жеребьевка 1/8-ой финала Лиги чемпионов. Шестнадцать команд были разделены на две корзины: сеяные (победители групп) и не сеяные (вторые места групп). По итогу жеребьевки сеяные команды сыграют с не сеяными.
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В одну пару не могли попасть команды из одной страны, а также те команды, которые противостояли друг другу на групповом этапе.
Результаты жеребьевки:
- "Порту" (Португалия) - "Арсенал" (Англия);
- "Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания);
- ПСЖ (Франция) - "Реал Сосьедад (Испания);
- "Интер" (Италия) - "Атлетико" (Испания);
- ПСВ (Нидерланды) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия);
- "Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия);
- "Копенгаген" (Дания) - "Манчестер Сити" (Англия);
- "Реал" (Испния) - "Лейпциг" (Германия).
Матчи 1/8-ой финала состоятся 13/14/20/21 февраля и 5/6/12/13 марта.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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Andrumas (Düsseldorf)
18.12.2023 в 14:57
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