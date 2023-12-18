Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортивный директор Барселоны Деку: Здесь нет такого понятия, как удача, это Лига чемпионов
Деку прокомментировал результаты жеребьевки
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, соперником испанского клуба стал итальянский "Наполи".
"Здесь нет такого понятия, как удача, это Лига чемпионов. Мы говорим о чемпионе лиги в лице "Наполи", у них есть игроки отличного уровня. В футболе говорить о везении - это какая-то ерунда.
Я считаю, что хорошо вернуться сюда и не попасть во второй раунд, с жеребьевкой Лиги Европы", - Деку.
Первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные матчи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта. Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 состоится 1 июня 2024 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Популярное сейчас
- Шахтер получил соперника в стыковом раунде Лиги Европы
- Зинченко против обидчика Шахтера. Состоялась жеребьевка 1/8-й финала ЛЧ
- Подвиги Трубина, Арсенал возглавил АПЛ, Лунин вернулся в основу Реала. Главные новости за 17 декабря
- Известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО