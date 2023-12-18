Спортивный директор Барселоны Деку: Здесь нет такого понятия, как удача, это Лига чемпионов

Спортивный директор "Барселоны" Деку прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, соперником испанского клуба стал итальянский "Наполи".

"Здесь нет такого понятия, как удача, это Лига чемпионов. Мы говорим о чемпионе лиги в лице "Наполи", у них есть игроки отличного уровня. В футболе говорить о везении - это какая-то ерунда.

Я считаю, что хорошо вернуться сюда и не попасть во второй раунд, с жеребьевкой Лиги Европы", - Деку.