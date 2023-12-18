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Спортивный директор Барселоны Деку: Здесь нет такого понятия, как удача, это Лига чемпионов

Лига Чемпионов

Деку прокомментировал результаты жеребьевки

Спортивный директор Барселоны Деку: Здесь нет такого понятия, как удача, это Лига чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Барселоны" Деку прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, соперником испанского клуба стал итальянский "Наполи".

"Здесь нет такого понятия, как удача, это Лига чемпионов. Мы говорим о чемпионе лиги в лице "Наполи", у них есть игроки отличного уровня. В футболе говорить о везении - это какая-то ерунда.

Я считаю, что хорошо вернуться сюда и не попасть во второй раунд, с жеребьевкой Лиги Европы", - Деку.

Первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные матчи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта. Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 состоится 1 июня 2024 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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