Барселона и Арсенал в один день. Известно расписание плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 18 декабря в Швейцарии состоялась жеребьевка стыковых раундов Лиги Чемпионов.

УЕФА опубликовала календарь стыковых матчей. Об этом сообщается на официальном веб-сайте ассоциации.

Команды, занявшие первые места в групповом этапе Лиги Чемпионов первый матч сыграют на выезде.

Расписание стыковых матчей Лиги Чемпионов:

13 февраля

"Копенгаген" - "Манчестер Сити"

"Лейпциг" - "Реал Мадрид"

14 февраля

"ПСЖ" - "Реал Сосьедад"

"Лацио" - "Бавария"

20 февраля

"Интер" - "Атлетико"

"ПСВ" - "Боруссия" Дортмунд

21 февраля

"Порту" - "Арсенал"

"Наполи" - "Барселона"

5 марта

"Реал Сосьедад" - "ПСЖ"

"Бавария" - "Лацио"

6 марта

"Манчестер Сити" - "Копенгаген"

"Реал Мадрид" - "Лейпциг"

12 марта

"Арсенал" - "Порту"

"Барселона" - "Наполи"

13 марта

"Атлетико" - "Интер"

"Боруссия Дортмунд" - "ПСВ"