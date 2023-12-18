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Барселона и Арсенал в один день. Известно расписание плей-офф Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Календарь поединков 1/8 финала

Барселона и Арсенал в один день. Известно расписание плей-офф Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 18 декабря в Швейцарии состоялась жеребьевка стыковых раундов Лиги Чемпионов.

УЕФА опубликовала календарь стыковых матчей. Об этом сообщается на официальном веб-сайте ассоциации.

Команды, занявшие первые места в групповом этапе Лиги Чемпионов первый матч сыграют на выезде.

Расписание стыковых матчей Лиги Чемпионов:

13 февраля
"Копенгаген" - "Манчестер Сити"
"Лейпциг" - "Реал Мадрид"

14 февраля
"ПСЖ" - "Реал Сосьедад"
"Лацио" - "Бавария"

20 февраля
"Интер" - "Атлетико"
"ПСВ" - "Боруссия" Дортмунд

21 февраля
"Порту" - "Арсенал"
"Наполи" - "Барселона"

5 марта
"Реал Сосьедад" - "ПСЖ"
"Бавария" - "Лацио"

6 марта
"Манчестер Сити" - "Копенгаген"
"Реал Мадрид" - "Лейпциг"

12 марта
"Арсенал" - "Порту"
"Барселона" - "Наполи"

13 марта
"Атлетико" - "Интер"
"Боруссия Дортмунд" - "ПСВ"

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Екатерина Власова
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