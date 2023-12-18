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Барселона и Арсенал в один день. Известно расписание плей-офф Лиги чемпионов
Календарь поединков 1/8 финала
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 18 декабря в Швейцарии состоялась жеребьевка стыковых раундов Лиги Чемпионов.
УЕФА опубликовала календарь стыковых матчей. Об этом сообщается на официальном веб-сайте ассоциации.
Команды, занявшие первые места в групповом этапе Лиги Чемпионов первый матч сыграют на выезде.
Расписание стыковых матчей Лиги Чемпионов:
13 февраля
"Копенгаген" - "Манчестер Сити"
"Лейпциг" - "Реал Мадрид"
14 февраля
"ПСЖ" - "Реал Сосьедад"
"Лацио" - "Бавария"
20 февраля
"Интер" - "Атлетико"
"ПСВ" - "Боруссия" Дортмунд
21 февраля
"Порту" - "Арсенал"
"Наполи" - "Барселона"
5 марта
"Реал Сосьедад" - "ПСЖ"
"Бавария" - "Лацио"
6 марта
"Манчестер Сити" - "Копенгаген"
"Реал Мадрид" - "Лейпциг"
12 марта
"Арсенал" - "Порту"
"Барселона" - "Наполи"
13 марта
"Атлетико" - "Интер"
"Боруссия Дортмунд" - "ПСВ"
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