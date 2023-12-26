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Пушич: Мы получили немало комплиментов от топовых европейских команд
Наставник "Шахтера" - о выступлении своей команды в группе ЛЧ
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич оценил выступление донецкой команды в групповом этапе Лиги чемпионов.
- В Лиге чемпионов "Шахтер" благодаря победам над "Барселоной" и "Антверпеном" занял третье место в группе. Довольны выступлением в турнире?
- Да, безусловно. Понравилось, как мы себя презентовали, как сыграли. Мы получили немало комплиментов от многих людей в Европе, топовых европейских команд. Они заметили, как мы выступили и проявили себя, что очень хорошо. Следует отметить результаты. И быть реалистами: выход в следующий еврокубковый раунд, пропуск в Лигу Европы - большое и важное достижение для клуба.
Мы бились до последней игры в такой сложной группе, пытались пройти дальше в Лиге чемпионов, поэтому можем уверенно говорить, что для нас это успех. Я очень доволен тем, как мы играли. Также считаю, что комплименты, которые звучали в наш адрес в Европе, о многом свидетельствуют, - подытожил Пушич.
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