  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Хвича - лучший дриблер группового раунда ЛЧ. Мбаппе - второй
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хвича - лучший дриблер группового раунда ЛЧ. Мбаппе - второй

Лига Чемпионов
Обновлено

Кварацхелия стал лучшим дриблером на групповом этапе

Хвича - лучший дриблер группового раунда ЛЧ. Мбаппе - второй

Фото: twitter.com/sscnapoli

Новина українською

Хвича Кварацхелия стал лучшим дриблером на групповом этапе Лиги чемпионов.

Грузинский вингер "Наполи" совершил 46 успешных обводок. На втором месте - форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, у которого 44 обводки. Замкнул тройку форвард "Милана" Рафаэль Леау - 36.

Хвича принял участие в шести матчах и отметился одной результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Пушич: Мы получили немало комплиментов от топовых европейских команд
yellow-arrow
Пятизвездочный и шестипозиционный. Сборная мира-2023 по версии UA-Футбол. Вингер
yellow-arrow
Бабич: Шахтер не соответствует уровню ЛЧ, а вот Лига Европы им вполне по зубам
Наполи Килиан Мбаппе Хвича Кварацхелия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ChampionsLeague
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости