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Хвича - лучший дриблер группового раунда ЛЧ. Мбаппе - второй
Кварацхелия стал лучшим дриблером на групповом этапе
Фото: twitter.com/sscnapoli
Хвича Кварацхелия стал лучшим дриблером на групповом этапе Лиги чемпионов.
Грузинский вингер "Наполи" совершил 46 успешных обводок. На втором месте - форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, у которого 44 обводки. Замкнул тройку форвард "Милана" Рафаэль Леау - 36.
Хвича принял участие в шести матчах и отметился одной результативной передачей.
????#UCL pic.twitter.com/ZMsFuGbCzx— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 26, 2023
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Источник:ChampionsLeague
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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