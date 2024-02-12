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Возвращение Лиги чемпионов, Шахтер сыграет в Лиге Европы. Расписание футбола на 12 - 18 февраля
График топ-матчей
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Наконец-то дождались. После зимней паузы возвращаются еврокубки! Возвращается Лига чемпионов, а главное – украинские команды возобновляют свои выступления в еврокубках. Во время ближайшей недели "Шахтер" сыграет первый матч противостояния с "Марселем". Также увидим много других интересных поединков в рамках евротурниров. Ну а на выходных продолжатся национальные чемпионаты, где тоже можно найти изюминки.
График всех топ-матчей недели – ниже.
Понедельник, двенадцатое февраля
Начнем новую неделю с матча с участием "Челси", где все же есть надежда увидеть нашего Михаила Мудрика. Да, его немало критикуют, но такова уж футбольная судьба – украинец готов бороться за признание. В Италии будет играть "Ювентус". В Испании закроется тур матчем амбициозного "Атлетика".
- "Ювентус" - "Удинезе". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Альмерия" - "Атлетик". 22:00. Примера. MEGOGO
- "Кристал Пэлас" - "Челси". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
Вторник, тринадцатое февраля
Ну, вот и она – великая и неповторимая Лига чемпионов. Весенняя ее часть начнется матчами с участием двух европейских грандов. "Манчестер Сити" проэкзаменует "Копенгаген", а "Реал" – "Лейпциг". В составе "сливочных" рассчитываем увидеть нашего Андрея Лунина.
- "Копенгаген" - "Манчестер Сити". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- "Лейпциг" - "Реал". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
Среда, четырнадцатое февраля
В день всех влюбленных продолжим влюбляться в Лигу чемпионов. В этот день сыграют "Бавария" и ПСЖ. Не друг против друга, но против интересных соперников. "Лацио" – для мюнхенцев, "Реал Сосьедад" – для парижан. Разогревом этому действу будет служить один матч Серии А.
- "Болонья" - "Фиорентина". 20:00. Серия А. MEGOGO
- "Лацио" - "Бавария". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
- ПСЖ - "Реал Сосьедад". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO
Четверг, пятнадцатое февраля
Ну что же, дамы и господа, внимание к матчу "Шахтера". Украинская команда проведет свой первый матч двухматчевого противостояния с "Марселем". Это стыковой раунд Лиги Европы, борьба за право сыграть в 1/8-ой финала. На этом же уровне состоится немало других матчей, среди которых матчи с участием "Бенфики" (Анатолий Трубин), "Спарты", "Динамо" (Загреб) и других.
- "Галатасарай" - "Спарта". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Фейеноорд" - "Рома". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Шахтер" - "Марсель". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Янг Бойз" - "Спортинг". 19:45. Лига Европы. MEGOGO
- "Мольде" - "Легия". 19:45. Лига конференций. MEGOGO
- "Олимпиакос" - "Ференцварош". 19:45. Лига конференций. MEGOGO
- "Унион Сент-Жилуаз" - "Айнтрахт". 19:45. Лига конференций. MEGOGO
- "Штурм" - "Слован". 19:45. Лига конференций. MEGOGO
- "Аякс" - "Буде-Глимт". 22:00. Лига конференций. MEGOGO
- "Бетис" - "Динамо" (Загреб). 22:00. Лига конференций. MEGOGO
- "Маккаби" (Хайфа) - "Гент". 22:00. Лига конференций. MEGOGO
- "Серветт" - "Лудогорец". 22:00. Лига конференций. MEGOGO
- "Бенфика" - "Тулуза". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Брага" - "Карабах". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Ланс" - "Фрайбург". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
- "Милан" - "Ренн". 22:00. Лига Европы. MEGOGO
Пятница, шестнадцатое февраля
Последний рабочий день недели – начало очередного тура в национальных чемпионатах. Два матча будут в Серии А, по матчу – в Лиге 1, Бундеслиге, Примере. Достаточно для того, чтобы интересно провести вечер.
- "Торино" - "Лечче". 20:00. Серия А. MEGOGO
- "Кельн" - "Вердер". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Интер" - "Салернитана". 22:00. Серия А. MEGOGO
- "Вильярреал" - "Хетафе". 22:00. Примера. MEGOGO
- "Лион" - "Ницца". 22:00. Лига 1. MEGOGO
Суббота, семнадцатое февраля
Очень много матчей будет в АПЛ – сразу семь. Среди них – суперматч между "Манчестер Сити" и "Челси". Интересно также, как сыграет "Арсенал" против "Бернли", а "Брентфорд" нашего Егора Ярмолюка – против "Ливерпуля". "Барселона" проэкзаменует "Сельту" в Примере, а "Валенсия" Романа Яремчука сыграет против кризисной "Севильи". Руслан Малиновский в Серии А поборется с действующим чемпионом Италии, в Германии "Байер" постарается закрепить свое лидерство.
- "Брентфорд" - "Ливерпуль". 14:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Наполи" - "Дженоа". 16:00. Серия А. MEGOGO
- "Хайденхайм" - "Байер". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Бернли" - "Арсенал". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Ньюкасл" - "Борнмут". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Верона" - "Ювентус". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Манчестер Сити" - "Челси". 19:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Сельта" - "Барселона". 19:30. Примера. MEGOGO
- "Лейпциг" - "Боруссия" М. 19:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Валенсия" - "Севилья". 22:00. Примера. MEGOGO
- "Нант" - ПСЖ. 22:00. Лига 1. MEGOGO
Воскресенье, восемнадцатое февраля
Последний день недели отметится матчем с участием "Бенфики" – это будет игра чемпионата аккуратно между двумя играми Лиги Европы. Интересный соперник в Серии А будет у команды Виктора Коваленко "Эмполи" – "Фиорентина". "Реал" сыграет против "Райо Вальекано" в Примере. "Бавария" будет экзаменовать "Бохум".
- "Райо Вальекано" - "Реал". 15:00. Примера. MEGOGO
- "Эмполи" - "Фиорентина". 16:00. Серия А. MEGOGO
- "Монако" - "Тулуза". 16:00. Лига 1. MEGOGO
- "Лутон" - МЮ. 18:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Бохум" - "Бавария". 18:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Бенфика" - "Визела". 20:00. Примейра. Лига 1. MEGOGO
- "Брест" - "Марсель". 21:45. Лига 1. MEGOGO
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