Возвращение Лиги чемпионов, Шахтер сыграет в Лиге Европы. Расписание футбола на 12 - 18 февраля

Наконец-то дождались. После зимней паузы возвращаются еврокубки! Возвращается Лига чемпионов, а главное – украинские команды возобновляют свои выступления в еврокубках. Во время ближайшей недели "Шахтер" сыграет первый матч противостояния с "Марселем". Также увидим много других интересных поединков в рамках евротурниров. Ну а на выходных продолжатся национальные чемпионаты, где тоже можно найти изюминки.

График всех топ-матчей недели – ниже.

Все самые яркие моменты матчей в режиме Live в Telegram UA-Football

Понедельник, двенадцатое февраля

Начнем новую неделю с матча с участием "Челси", где все же есть надежда увидеть нашего Михаила Мудрика. Да, его немало критикуют, но такова уж футбольная судьба – украинец готов бороться за признание. В Италии будет играть "Ювентус". В Испании закроется тур матчем амбициозного "Атлетика".

"Ювентус" - "Удинезе". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Альмерия" - "Атлетик". 22:00. Примера. MEGOGO

"Кристал Пэлас" - "Челси". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

Вторник, тринадцатое февраля

Ну, вот и она – великая и неповторимая Лига чемпионов. Весенняя ее часть начнется матчами с участием двух европейских грандов. "Манчестер Сити" проэкзаменует "Копенгаген", а "Реал" – "Лейпциг". В составе "сливочных" рассчитываем увидеть нашего Андрея Лунина.

"Копенгаген" - "Манчестер Сити". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

"Лейпциг" - "Реал". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

Среда, четырнадцатое февраля

В день всех влюбленных продолжим влюбляться в Лигу чемпионов. В этот день сыграют "Бавария" и ПСЖ. Не друг против друга, но против интересных соперников. "Лацио" – для мюнхенцев, "Реал Сосьедад" – для парижан. Разогревом этому действу будет служить один матч Серии А.

"Болонья" - "Фиорентина". 20:00. Серия А. MEGOGO

"Лацио" - "Бавария". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

ПСЖ - "Реал Сосьедад". 22:00. Лига чемпионов. MEGOGO

Четверг, пятнадцатое февраля

Ну что же, дамы и господа, внимание к матчу "Шахтера". Украинская команда проведет свой первый матч двухматчевого противостояния с "Марселем". Это стыковой раунд Лиги Европы, борьба за право сыграть в 1/8-ой финала. На этом же уровне состоится немало других матчей, среди которых матчи с участием "Бенфики" (Анатолий Трубин), "Спарты", "Динамо" (Загреб) и других.

"Галатасарай" - "Спарта". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Фейеноорд" - "Рома". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Шахтер" - "Марсель". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Янг Бойз" - "Спортинг". 19:45. Лига Европы. MEGOGO

"Мольде" - "Легия". 19:45. Лига конференций. MEGOGO

"Олимпиакос" - "Ференцварош". 19:45. Лига конференций. MEGOGO

"Унион Сент-Жилуаз" - "Айнтрахт". 19:45. Лига конференций. MEGOGO

"Штурм" - "Слован". 19:45. Лига конференций. MEGOGO

"Аякс" - "Буде-Глимт". 22:00. Лига конференций. MEGOGO

"Бетис" - "Динамо" (Загреб). 22:00. Лига конференций. MEGOGO

"Маккаби" (Хайфа) - "Гент". 22:00. Лига конференций. MEGOGO

"Серветт" - "Лудогорец". 22:00. Лига конференций. MEGOGO

"Бенфика" - "Тулуза". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Брага" - "Карабах". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Ланс" - "Фрайбург". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

"Милан" - "Ренн". 22:00. Лига Европы. MEGOGO

Пятница, шестнадцатое февраля

Последний рабочий день недели – начало очередного тура в национальных чемпионатах. Два матча будут в Серии А, по матчу – в Лиге 1, Бундеслиге, Примере. Достаточно для того, чтобы интересно провести вечер.

"Торино" - "Лечче". 20:00. Серия А. MEGOGO

"Кельн" - "Вердер". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Интер" - "Салернитана". 22:00. Серия А. MEGOGO

"Вильярреал" - "Хетафе". 22:00. Примера. MEGOGO

"Лион" - "Ницца". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Суббота, семнадцатое февраля

Очень много матчей будет в АПЛ – сразу семь. Среди них – суперматч между "Манчестер Сити" и "Челси". Интересно также, как сыграет "Арсенал" против "Бернли", а "Брентфорд" нашего Егора Ярмолюка – против "Ливерпуля". "Барселона" проэкзаменует "Сельту" в Примере, а "Валенсия" Романа Яремчука сыграет против кризисной "Севильи". Руслан Малиновский в Серии А поборется с действующим чемпионом Италии, в Германии "Байер" постарается закрепить свое лидерство.

"Брентфорд" - "Ливерпуль". 14:30. АПЛ. Setanta Sports

"Наполи" - "Дженоа". 16:00. Серия А. MEGOGO

"Хайденхайм" - "Байер". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Бернли" - "Арсенал". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Ньюкасл" - "Борнмут". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Верона" - "Ювентус". 19:00. Серия А. MEGOGO

"Манчестер Сити" - "Челси". 19:30. АПЛ. Setanta Sports

"Сельта" - "Барселона". 19:30. Примера. MEGOGO

"Лейпциг" - "Боруссия" М. 19:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Валенсия" - "Севилья". 22:00. Примера. MEGOGO

"Нант" - ПСЖ. 22:00. Лига 1. MEGOGO

Воскресенье, восемнадцатое февраля

Последний день недели отметится матчем с участием "Бенфики" – это будет игра чемпионата аккуратно между двумя играми Лиги Европы. Интересный соперник в Серии А будет у команды Виктора Коваленко "Эмполи" – "Фиорентина". "Реал" сыграет против "Райо Вальекано" в Примере. "Бавария" будет экзаменовать "Бохум".